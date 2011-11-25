专家称高度警惕中国经济增速下滑

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"国际经济新变化与中国对外经济政策"一文,该文系中国世界经济学会第十次会员代表大会暨"国际经济新变化与中国对外经济政策"理论研讨会的主题报告观点综述,观点来自张宇燕,张幼文,李稻葵,余永定等十五位专家和学者.)

中国社会科学院世界经济与政治研究所张宇燕研究员指出，当今世界格局进入了一个转型变化期，通过观察历史可以看到，真正的革命都是静悄悄地发生的。正如工业革命一样，深处工业革命时代的人们，并没有意识到他所处的时代就是影响人类生活、影响人类进程的革命时期，当今的世界正进入一个非常关键的转型时期，处于“静悄悄的革命”进程中。

世界经济格局的发展变化取决于未来国际规则的确定。各国博弈，讨价还价的焦点主要就在于未来国际规则的确定。未来十年对世界经济格局的演变至关重要。现在世界经济的变化中，主要是物质与实体经济在发生变化，中国、印度等新兴经济体的影响力增强。

与会的很多专家认为当前欧洲和美国的经济形势严峻，但中国人民大学前副校长杜厚文教授指出，2008年全球金融危机以後，世界经济格局没有发生根本性变化。无论是从军事、经济、金融，还是从科技方面看，美国在未来二十年仍将是世界上最强大的国家，这个基本格局不会变化，欧洲的情况也没有大家所想得那样严重。他对美国和欧洲依然充满信心，认为虽然从20世纪60年代开始人们就谈到了美国经济衰落的问题，但几十年後的今天，这种情况并没有发生，美国经济和欧洲经济都不会垮下去。

德意志银行大中华区首席经济学家马骏认为欧债危机还要继续恶化，甚至严重恶化。欧洲的危机已经从开始的第一阶段演进到现在的第二阶段。第一阶段是债务本身的问题。现在开始进入第二个阶段，银行开始出现问题，最近的数据表明银行间的违约风险比正常情况下提高了8倍。随着危机的深化，大国或者相对健康的国家救助弱国的意愿在下降，债务危机本身也是一个迅速扩大的过程，救助的人均成本大幅度提高，导致救助的可行性下降。

中国社会科学院学部委员余永定研究员认为，欧洲是否能解决当前问题简单来说只要看四个指标：经济增长速度、基本赤字增长速度、利息的支付问题、通货膨胀率。欧洲的经济增长速度较低，很难降低财政赤字，因为这会引发政治问题，利息支付取决于外国人是否买欧洲的债券或欧洲央行能否把利率降下来。

欧洲与美国的经济问题：孰重孰轻？清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵认为当前世界表面上表现出来的危机是在欧洲，但是未来世界重大的危机可能来自于美国。欧债危机调整相对较快，可以在三五年之内能够解决，但是美国问题却很难在几年内解决。美国的情况非常严重，国内经济出现了二元经济。因此美国的情况可能更难解决。但马骏、瑞银证券中国首席经济学家汪涛、中国国际金融有限公司董事总经理黄海洲等学者则认为欧洲债务危机比美国的危机更严重。

黄海洲认为美国未来五年没有李稻葵讲得那麽悲观。美国的债务问题的关键点是人们对美国经济增长前景的担忧。实际上美国国债问题由来已久，其问题的解决最重要的是要靠增长，然後再靠通货膨胀，增长是治本，通胀是治标。如果欧洲出问题，可以买美国的国债，欧洲的经济问题如果不是很严重，仅是轻度衰退，反而会对美国经济有好处。美国的金融、政府与居民部门出现了问题，但实体经济没有太大的问题。

余永定认为前面两种观点没有本质的区别，欧洲和美国的问题区别在于长期与短期，快与慢。从长期来看，美国问题是更大的问题，美国和欧洲都有债务问题，美国不仅有非常大的内债，而且有非常大的外债，欧洲则基本没有外债，所以欧洲基本是内部老大老二老三的斗争问题。从短期看，欧洲的问题更迫在眉睫。

那麽中国是否应该救助欧洲国家？余永定、李稻葵、杜厚文等学者均认为目前中国不应救助欧洲国家。杜厚文指出，各界对中国经济在世界经济中的地位存在高估；中国应该首先解决国内的教育、医疗、卫生、就业等诸多问题，而不是先救助其他国家。

余永定认为，世界经济的增长速度下降，必将对中国经济的增长造成影响，中国出口依存度较高，对未来一段时间中国经济增长速度下滑的可能性要有高度的警惕。美元贬值及美国国债风险度的提高都会使中国外汇储备面临遭受严重损失的威胁，这是我们面临的一个严峻的挑战，而且是新的挑战。2011年中国主要的任务是反通货膨胀。中国抑制通货膨胀的任务是长期的和严峻的。中国的长期挑战，一方面是中国的不平衡、双顺差，另一方面是中国缺少技术创新、技术革命的能力。

余永定称，未来一段时间内，逃离美元资产、欧元资产、日元资产的资金将可能流入中国，这将对中国的金融稳定造成极大的冲击。在中国存在较大的经常项目顺差和资本项目顺差情况下，美元的贬值对中国资产价值的冲击非常大，存在价值重估效应。汇率变化导致国际投资收入头寸变化就是价值重估。

中国在政策选择方面将处于两难选择：人民币升值，中国马上就会受损；而如果不让人民币升值，外汇储备将继续积累，未来将面临损失。最理想的办法是在不大幅升值的情况下，加紧结构调整，减少经常项目顺差，通过资本项下的管理抑制资本的流入。

马骏认为，未来如果全球出现深度衰退，中国不得不进行经济刺激时，一定要把握好政策的力度，下一轮刺激要更多注重财政政策，防止过度使用货币政策，因为货币最容易导致通胀。

李稻葵也认为，中国如果有第二轮刺激政策的话，应主要依靠财政政策，而不是货币金融政策。同时，财政领域的经济刺激计划要与财政体制改革结合在一起，重新整顿国家的资产负债表，这样才能从根本上应对金融危机。(完)