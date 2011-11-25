朝鲜官员法国演讲 冀望寻求投资者

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透图卢兹11月24日电（记者 John Irish）---朝鲜正以离奇的方式寻求经济盟友：在一所13世纪修建的女修道院里，向年轻的法国大学生播放朝鲜幸福游客的视频。
朝鲜和法国没有建立正式的外交关系，法国和另一欧盟国家要求，若要建立关系，朝鲜必须放弃核武器项目，并改善人权状况。
但在法国决定于朝鲜首都开设合作办公室几周後，朝鲜驻总部位于巴黎的联合国教科文组织（UNESCO）大使Yun Yong Il就应邀向图卢兹大学的学生发表演讲。
这是Yun首次在法国公开露面。当被路透问及为何选择图卢兹时，他说：“他们是未来，我来这里是因为他们等待朝鲜官员的信息已经等一年了。”
Yun对约100名学生发表演讲。这一长达四个小时的演讲，不时地被视频打断，让这些政治学学生时而困惑、时而诧异。这些画面模糊的1980年代旅游视频播放的是，朝鲜的巍巍群山、度假并享用海鲜的幸福朝鲜人以及关于朝鲜的困境与潜力的独白。
他说：“我们的国家向每个愿意来的人开放。你只需要在巴黎获得签证就行。”Yun能说一口流利的法语，不过在演讲中他选择用母语，并让随行人员翻译成英语。
朝鲜缓慢地向外国旅行团开放，但条件苛刻，多数游客为中国人，以赚取硬通货。
Yun佩戴着印有朝鲜领导人金正日头像的徽章，他说，严厉的制裁使朝鲜缺乏硬通货，只能在“相互尊重和互利的基础上”，求助于外国投资者。
他说：“我们期待与其他国家进行多边和多元的经济合作。”
“我们明确反对单一国家的垄断性投资，”他表示，并称朝鲜的自然资源给投资者提供大量机会。
Yun在演讲中刻意回避朝鲜与美国和韩国的摩擦，也未提及与中国的关系，演讲内容集中于朝鲜的经济问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。