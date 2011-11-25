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气候环境 | 2011年 11月 25日 星期五 13:34 BJT

各国须加快行动 控制碳排放--OECD

路透巴黎11月24日电---经济合作暨发展组织（OECD）周四称，若各国政府无法控制温室气体排放，到本世纪末全球平均气温将升高3-6摄氏度，冰川消融、海平面上升将引发空前灾难。

OECD在报告中称，若控制气温升幅在2摄氏度以内的努力缺乏实际行动，世界前景将极为黯淡。联合国气候峰会将于下周在南非德班举行。

该组织称，发达国家是过去温室气体排放增加的祸首，未来数十年，新兴经济体将益发对此承担责任。

到2050年，全球能源需求将增加80%，致使二氧化碳排放量上升70%。随着发展中国家汽车需求大增以及航空业的发展，交通行业排放将增长一倍。

OECD秘书长葛利亚（Angel Gurria）在声明中称：“各国政府应放弃局限于本国的思维模式，着眼于全球大局。”

“如果要实现国际认可的目标，将全球气温增幅控制在2摄氏度以内，他们必须要在德班加快谈判进程。”

OECD主要处于美国及其他发达国家掌控之下。本次警告强调，眼下世界很多国家深陷债务困境，控制温室气体排放的承诺或将难以付诸实现。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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