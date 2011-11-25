中国抑制通胀首要手段是管理好银根--专家

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"输入型通胀与货币政策应对:兼议汇率的作用 "一文,作者伍戈)

理论上，对外依存度越高的经济体受国际大宗商品价格变化的影响也越大。从中国的现实来看，随着经济持续较快发展，中国对大宗原材料的进口依存度不断上升，其中，原油、铁矿石、铜等能源和金属的进口依存度均超过50%，国际大宗商品价格大幅波动势必会对中国宏观经济特别是通货膨胀产生重要影响。事实上，近年来中国国内PPI（生产者物价指数）、CPI（消费者物价指数）与国际大宗商品价格（CRB指数）的走势日益趋同。因此，深入分析输入型通胀的内涵以及各国的政策实践，对我们更好地应对当前的通胀压力有着十分重要的现实意义。

同时，结合中国的现实，亦不能忽视人民币汇率因素对通胀的影响。从短期看，实际有效汇率升值似乎不但不能抑制通胀，反而有增加通胀的可能，这可能与短期渐进性货币升值方式容易导致进一步升值预期有关，这将诱发境外资金流入而推动国内物价上升。但从长期来看，实际有效汇率与通胀存在明显负相关关系，这似乎能为通过汇率控制中长期通胀的观点提供实证支持。

通过分析近50年来国际大宗商品价格上涨情况及其对各主要国家通胀冲击的史实，对比各国的通胀差异并找寻其背後的深层次成因，我们大致可得出如下基本结论与政策建议:

一是随着各国经济开放程度的不断提高，国际大宗商品价格冲击对各国国内通胀造成了普遍影响，但21世纪以来其冲击的影响程度已经显着低于20世纪70年代石油危机期间，这可能与石油利用效率不断提高等因素有关。

二是在输入型通胀压力下各国国内通胀的持续时间和强度存在明显差异，这种差异并不能简单用国际输入型通胀因素以及各国石油依存度大小等来解释。各国货币增速与经济增速之差（即货币超经济增长部分）能更好解释各国通胀差异的原因，即国内货币的松紧程度才是影响通胀的最重要因素。

三是从历史事实来看，各国汇率政策在抑制输入型通胀中似乎并没有充分发挥作用，这可能是由于在国际大宗商品价格高企时，汇率政策可能会受到更多来自出口企业方面的政治压力等制度约束，从而使得其自由的浮动空间有限。但这并不意味着汇率手段无力抑制输入型通胀，其实许多实证研究确实已经证明了汇率在应对通胀中可能发生的重要作用。

四是无论输入型通胀压力大小如何，抑制国内通胀的首要手段应该是管理好国内银根松紧程度，控制好国内货币总量。对于成本型推进的通胀，货币政策并不是无可作为，而是依然能发挥至关重要的作用。因此，在当前输入型通胀特征日益明显的情形下，我们更应努力把握好国内货币信贷投放的总量和节奏，避免进一步刺激总需求，只有这样才能有效维持国内物价的基本稳定，确保宏观经济的持续健康发展。(完)

--整理 尹嫄婷; 审校 黄凯

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