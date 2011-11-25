李稻葵：世界经济下一轮危机将会是美元

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
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(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自清华大学中国与世界经济研究中心主任、中国央行货币政策委员会委员李稻葵在"国际经济新变化与中国对外经济政策"理论研讨会上的主题发言)
我的基本观点是：未来世界重大的危机，可能来自于美国。
为什麽这麽讲？当前世界表现出来的危机是在欧洲，但是更大的危机在美国。欧债危机相对而言会早于美国的经济调整而结束。由于欧洲调整得比较快，相对而言三五年之内问题就能比较快解决，但是美国问题却是非常难以解决的，三五年之内很难解决，因此会出现世界的调整、再平衡，出现欧美之间的落差。那时，五六年以後，美国和欧洲之间会有一场重大的调整，将不可避免地把中国经济牵扯进去。
为什麽说欧洲问题会比美国问题相对容易和更早地解决呢？
第一，从基本面上来讲，欧洲的情况比美国好，而且好得多。
结构性的基本的赤字在欧洲大部分国家都还是不错的，最糟糕的是爱尔兰。根据OECD（经济合作与发展组织）最近的一个研究，爱尔兰是占GDP的6%多一点，其他国家基本都是在5%以下，其中意大利是正的，是有盈馀的。意大利的结构性基本盈馀占GDP的1%~2%。也就是说，如果意大利不用付历史上形成的债务的话，同时意大利经济现在不是衰退的话，意大利是有盈馀的。
再看美国，若按同样的方法去计算，美国现在结构性的基本财政赤字占GDP的7%，远高于欧洲，这还只是美国联邦政府的赤字情况。把地方政府算进去的话，情况就更加糟糕。所以从基本面来看，美国比欧洲的情况更严重。
第二，欧洲的问题已经充分暴露，而美国的问题并没有完全充分暴露。
欧洲国家的财政有两个特点，即两个50%。一个50%是财政支出占GDP的50%，美国是30%多一点；另一个50%是它的财政支出里的50%以上是用于福利开支，其中削减的空间是非常大的。
第三，我认为最重要，就是从政治经济协调的角度出发，欧洲的改革要比美国来得容易。欧洲的问题是国与国之间的二元经济,这个矛盾可以通过违约重组的方式来解决。而美国是国内经济出现了二元经济。一部分有国际竞争力，一部分没有国际竞争力。所以，我想美国的问题非常严重。
那麽结论是什麽呢？由于欧洲经过这一轮的危机会有个别国家违约，违约之後，德国、法国金融机构会受到冲击，财政会进一步恶化，会进入低增长乃至衰退期。经过三四年的调整，不超过五年，欧洲能够走出泥潭，而美国还要拖。
一旦这个格局形成，三五年以後美国大量的资金会从境内流向欧洲、中国以及其他国家，届时美国的实际利率就必须提高，美元的汇率势必贬值，这两件事是同步的，此时整个国际格局会产生迅速的变化，整个危机会演变成美元的货币危机。
总结一下，这场危机最开始是资产负债表危机，目前表现为国家财政危机，下一步，可能5-8年之後，就是一个国际货币危机。而中国将不可避免地会卷入进去，因为中国金融市场一定会成为投资者一个重要的投资方向。我们应该提前做好准备，要防止最坏情况出现。
目前中国不应该盲目行动。这时他们的债务还不明朗，债务的价格还会下降。如果做投资应尽量投资于实体经济。所以我想现在无论这个形势短期也好，长期也好，我们都要抓住机会，做好渔竿，让经济再上一个台阶。
中国该不该出台第二轮的刺激政策？如果要出的话，不能在金融、货币这个领域，一定要在财政领域出台。财政领域要出经济刺激计划的话一定要与财政体制改革结合到一起。我们的财政体制还是十四年前的，现在都没有大的改变。
中国发生了沧海巨变，中国所有的问题都是财政问题。要和改革结合在一起，要重新整顿国家的资产负债表，尤其是我们的国家财政。这样才能从根本上应对这次金融危机，中国才能在未来十年到二十年立于不败之地。(完)
--整理 谢衡; 审校 杨淑祯
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