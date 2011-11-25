独家：欧洲央行考虑延长流动性期限--知情人士

路透布鲁塞尔11月24日电---知情人士称,欧洲央行(ECB)正在考虑把向银行提供贷款的期限延长至两年甚至三年,以试图避免欧元区危机造成信贷紧缩,从而威胁到欧元区经济成长.

欧洲央行正在检视这一前所未见的可能性,因对欧元区恐难以应对欧债危机的担忧加剧,冲击银行间货币市场,银行业者开始缩减其准备提供放贷的同业名单.

数位消息人士表示,欧洲央行当前考虑向银行提供两年或三年期流动性,旨在给日益紧张的银行间货币市场松绑,并给予银行业者买入并持有主权债的更大操作空间.

目前为止,欧洲央行提供的最长期限的流动性为一年期.

数位知情人士告诉路透,欧洲央行提出向银行提供较长期贷款的可能性,或许是为了在政策出台前测试一下银行业者的兴致.

一位知情人士谈到,延长贷款期限的可能性方案是在上周欧洲央行与银行业的会议上提出来的,高盛、巴克莱资本和摩根士丹利都参加了会议.

这位知情人士称,"据称他们或将准备好提供两年或三年期LTRO(放款操作)."

"(对欧洲央行来说)问题是银行业者是否会感兴趣.若一家银行使用欧洲央行两年或三年期融资工具,可能被视为有瑕疵.这可能不足以产生明显效果."

另一位消息人士表示,欧洲央行正在考虑提供类似期限流动性的可能性,不过,是通过供应一系列较短期贷款来实现,同时承诺最长在三年时间里保持信贷额度可供使用.

还有一位知情官员称,"正在商讨中...但尚未做出决定."

通过向银行业者提供两年或三年超长期限流动性,欧洲央行一方面或许能帮助增强对银行业的信心,另一方面亦能安抚动荡的主权债市场.

一家欧系银行的一位匿名高管谈及,他赞成欧洲央行延长向银行提供贷款的期限.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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