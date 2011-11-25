中国明年一季度大豆进口料达1,300万吨--CNGOIC

人民币收跌 1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透北京11月25日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称,根据船期统计,2012年一季度中国进口大豆到港量预计为1,300万吨左右,同比增长18.5%.今年一季度大豆进口量为1,097万吨.
中国是全球最大的大豆进口国.粮油信息中心称,根据海关数据和船期统计,2011年第四季度中国进口大豆到港量为1,430万吨左右.
此外,根据船期统计,2012年一季度中国进口豆油到港量预计在35万吨左右,为近几年来同期进口量较高水平.高于2011年一季度豆油到港量30万吨,2010年同期的14万吨.
中国国储近期在国际大豆市场的询价引发大豆期货价格暴涨,让相关粮食央企苦恼不已.据中国经营报上周末报导,国储10月以来分别两次向国际大豆市场询价,共计买入约120万吨大豆,两次询价均造成芝加哥大豆期货价格暴涨.(完)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
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路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)
路透北京2月10日 - 中国股市沪综指周五连三日收升，续创两个月新高。分析师表示，今日大盘延续近日涨势，沪综指盘中一度攻击3,200点的整数关口。但个股跌多涨少，赚钱效应并不明显，预计短期大盘有回调可能，但回调幅度相对有限，后市大盘继续震荡盘升的概率较大。