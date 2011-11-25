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中国财经 | 2011年 11月 25日 星期五 14:30 BJT

中国明年一季度大豆进口料达1,300万吨--CNGOIC

路透北京11月25日电---中国国家粮油信息中心(CNGOIC)称,根据船期统计,2012年一季度中国进口大豆到港量预计为1,300万吨左右,同比增长18.5%.今年一季度大豆进口量为1,097万吨.

中国是全球最大的大豆进口国.粮油信息中心称,根据海关数据和船期统计,2011年第四季度中国进口大豆到港量为1,430万吨左右.

此外,根据船期统计,2012年一季度中国进口豆油到港量预计在35万吨左右,为近几年来同期进口量较高水平.高于2011年一季度豆油到港量30万吨,2010年同期的14万吨.

中国国储近期在国际大豆市场的询价引发大豆期货价格暴涨,让相关粮食央企苦恼不已.据中国经营报上周末报导,国储10月以来分别两次向国际大豆市场询价,共计买入约120万吨大豆,两次询价均造成芝加哥大豆期货价格暴涨.(完)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

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