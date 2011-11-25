《阳歌专栏》中国电信有望领先推出iPhone 4S

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）

**中国电信有望领先推出iPhone 4S**

三周前，我曾在博客里提到苹果(AAPL.O)在iPhone 4S上市时撇开了中国大陆。当时看来，这是对这个全球最大的手机市场的冷落，苹果与中国境内主要合作夥伴--中国联通(0762.HK)(CHU.N)的关系亦不温不火。

现在看来，苹果延迟在中国大陆上市iPhone 4S，看似更有可能是中国电信监管部门造成的。根据中国媒体报导，电信监管部门近期才“核准”iPhone 4S在联通网络上使用，意味着联通可能要到年底时才会推出这款苹果热销新机。

中国媒体还报导，中国电信(0728.HK)(CHA.N)今年以来花了很长时间与苹果就iPhone问题进行谈判，最终已经与苹果签约，年底前能够在其3G网络上推出iPhone 4S服务。

过去，中国媒体曾多次报导中国电信几乎与苹果达成协议，但这是我首次看到报导称协议已经签署，意味着该公司可能很快向用户正式推出iPhone服务。

领先推出iPhone 4S的意义相对重大，能够获得首发先机，包括广泛的媒体报导以及对正式上市的大肆宣传。

根据目前的情况，我认为中国电信胜出的可能性大，因今年该公司对市场的理解和积极程度都远高于中国联通。尽管中国联通拥有中国最好的3G网络，但是该公司没有抓紧机会抢占市场份额。今年，中国电信的3G市场份额稳步上升，从4月的25%升至10月的约28%，而中国联通的市场份额则徘徊在30%左右。

如果中国电信果真赢得首发，其3G市场份额增速料加快，iPhone更加昂贵的服务最终将提振中国电信的获利。

一句话：中国电信有望力克中国联通，首先在中国市场正式推出iPhone 4S服务，进一步扩大3G市场份额。

**阿里巴巴盈利呈加速放缓趋势**

中国大型B2B电子商贸网站阿里巴巴已经深谙业绩发布时机之道，几次在最少受外界关注之际发布业绩，意在转移投资者对其利润增长放缓的关注。该公司5月发布第一季度财报时，正值与持股40%的雅虎闹得不可开交之际；眼下该公司又趁美国感恩节假期、美股休市之际，发布了极为惨淡的第三季度业绩，这样一来，很多投资者在下周回来上班时都不会看到其财报。

阿里巴巴不想让太多人看到其业绩的理由很充足：在其平台上的商户实际数量开始减少，尽管公司向交易商户大幅提价，希望借此推动业绩增长，但第三季度利润仅增长了12%，还不到第二季度利润增幅28%的一半，与第一季度增长37%相比更是明显缩水。

我们从中又看到了什麽呢？该公司利润增幅似乎每季度下滑10-15个百分点，随着前景不断暗淡，这或意味第四季度利润增幅可能降至个位数，甚至变成零增长。

投资者似乎已经意识到，阿里巴巴昔日风光的快速增长时期已经过去，至少未来一两年会如此，因其在这段时间似乎没有任何真正的新增长点。该公司最新财报实际上符合投资者的预期，他们不看好该公司，目前股价也只有52周高点的一半。除非阿里巴巴能尽快找到某种新的法宝，否则股价会在一段时间内保持低迷，如果一个真正更具创新性的竞争对手出现，阿里巴巴的股价甚至可能进一步下滑。

一句话：阿里巴巴第四季度乃至2012年的利润增长或将陷于停滞，因其在核心B2B交易业务停滞之时，很难开拓新的收入来源。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：王凤昌

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