《热点透视》中国政府的重型货币武器须朝正确方向开火

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 石冠兰
路透香港11月24日电---中国经济在放缓,因此货币刺激政策又回到选项之中.制造业指标惨淡引发了关于银行业放贷能力可能被松绑,激励银行为经济注入动能的言论.但这次北京使出的重型武器可能威力下降.
目前银行存款准备金率最高达到21.5%,为抗击通胀,该比率自2010年中期以来调升了九次.如果北京希望放宽货币政策,就有可能从这里入手.存款准备金率下调1%,就可释出大约7,700亿元人民币的放贷能力.新增贷款将在其它银行创造出更多存款,进而可能放出更多信贷.全部加总後所有新增放款可接近4万亿元--与2009年巨额经济刺激计划规模相当.
然而新增放款的回报已经今不如昔.据国际货币基金组织(IMF)核算,5元投资仅可使国内生产总值(GDP)增加1元.据此计算,4万亿元刺激规模对2012年GDP的提振可能不足2%.
一个更大的问题是谁会来借.渴求信贷的小企业为经济成长和就业贡献很大,但银行却倾向于贷款给大型国有企业.提高利率应可弥补风险的上升,但中国对存贷款利率分别规定了上下限,两者之差为2%,意味着银行即便回避风险也一样有利可图.
即便此前受银行青睐的企业也未必愿意承担更多债务.现在未偿贷款规模为54万亿元,其中80%仍为安全信用.新增4万亿信贷相当于让上述半数借款人再增加20%贷款.在经济放缓的市场中,这是很难完成的任务.
中国需要的并非增加放贷,而是要更明智些.贷款向中小企业倾斜是必要之举.如果银行不愿借给它们,那麽中国政府可为小企业借款作担保.更好的做法是,取消存款利率上限,那麽银行为了赚钱就必须要为贷款合理定价.只有朝正确的方向开火,这一货币重型武器才可以发挥作用.(完)
--译文审校 程琳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。