力拓与中铝合资勘探公司获批

路透北京11月25日电---中国最大铝生产商--中国铝业公司与全球矿业巨头力拓(RIO.L)(RIO.L)合作更进一步.双方合资公司--中铝力拓勘探有限责任公司日前获得工商注册,将在中国正式开始业务活动,开展矿产勘探业务.

力拓周五提供的新闻稿称,该合资勘探公司首先将着力于铜的勘探,并计划在将来拓展到煤炭和钾肥.双方此前曾于今年6月签署正式合资勘探业务合同.

中铝公司拥有合资公司51%的股权,力拓则拥有49%的股权.中铝公司并委任三位董事,其中包括一位董事会主席,力拓则委任首席执行官和两位董事.

"我们非常高兴看到中铝力拓合资勘探公司获得批准并将正式投入运营,这标志着力拓与中铝的合作跨入重要里程碑."新闻稿援引力拓中国区总裁鲍谊安表示.

中铝力拓合资勘探公司董事长王东生则指出,合资公司的成立,是中铝公司实施战略转型的一项重要举措.合作公司将充分发挥中铝和力拓、中国和西方在资源勘查方面的综合优势,开展重点成矿带复杂景观条件和中深部找矿勘探,寻找世界一流的矿产资源,同时提升中国国内的资源保障供给能力.

中铝公司为上市公司中国铝业(2600.HK)(601600.SS)的母公司.(完)

--发稿 李文科;审校 张喜良

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