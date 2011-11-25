横琴：中国南方下一个旅游胜地

路透横琴岛11月25日电（记者 Farah Master）---横琴原先是个默默无闻的小岛，如今正全力打造为中国又一个度假胜地，这对邻近横琴的澳门无疑是个好消息。

横琴岛紧挨着澳门，现在已经变成了一个巨大的建筑工地，吸引了包括喜达屋（Starwood）饭店及度假村国际集团HOT.N在内的国际投资者。

中国政府两年前出台计划，计划将横琴岛打造为旅游岛。

横琴官员赵振武近期对访问横琴岛的媒体表示，未来一年，横琴将发生重大变化。

他告诉路透，横琴的投资理念是着眼世界，尤其是香港和澳门。他说：“我们欢迎外商投资，尤其是财富500强公司。”

横琴禁止赌博，一个大型娱乐设施将于明年开放，其中包括一个22,000立方米的水族馆。

横琴的旅游业发展，对澳门及其博彩业是个重大利好。澳门博彩业希望能吸引更多普通游客，同时降低对贵宾客户的依赖。

横琴岛是上海浦东、天津滨海後第三个国家级新区。横琴新区是澳门面积的三倍多，在2015年前投资规模目标为2,000亿元。今年头10个月，横琴固定资产投资激增149%至98亿元。

澳门居民认为，有中国政府的支持，横琴将飞速发展。

横琴到明年将开放亚洲最大海洋公园，此外一个国际商务区的首期也将建成。

另外在建的还有庞大的水陆运输网络，有六车道公路已通车，通往澳门的海底隧道明年也将竣工。

横琴目前人口仅8,000人，到2015年预计将达到12万，到2020年将达到28万。

为帮助横琴吸引投资者，政府对在横琴的某些产业提供税收优惠，货物进口可免税或保税。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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