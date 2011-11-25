横琴：中国南方下一个旅游胜地

汇市一周综述：美元一改颓势节节攀升 欧元暗淡失色
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透横琴岛11月25日电（记者 Farah Master）---横琴原先是个默默无闻的小岛，如今正全力打造为中国又一个度假胜地，这对邻近横琴的澳门无疑是个好消息。
横琴岛紧挨着澳门，现在已经变成了一个巨大的建筑工地，吸引了包括喜达屋（Starwood）饭店及度假村国际集团HOT.N在内的国际投资者。
中国政府两年前出台计划，计划将横琴岛打造为旅游岛。
横琴官员赵振武近期对访问横琴岛的媒体表示，未来一年，横琴将发生重大变化。
他告诉路透，横琴的投资理念是着眼世界，尤其是香港和澳门。他说：“我们欢迎外商投资，尤其是财富500强公司。”
横琴禁止赌博，一个大型娱乐设施将于明年开放，其中包括一个22,000立方米的水族馆。
横琴的旅游业发展，对澳门及其博彩业是个重大利好。澳门博彩业希望能吸引更多普通游客，同时降低对贵宾客户的依赖。
横琴岛是上海浦东、天津滨海後第三个国家级新区。横琴新区是澳门面积的三倍多，在2015年前投资规模目标为2,000亿元。今年头10个月，横琴固定资产投资激增149%至98亿元。
澳门居民认为，有中国政府的支持，横琴将飞速发展。
横琴到明年将开放亚洲最大海洋公园，此外一个国际商务区的首期也将建成。
另外在建的还有庞大的水陆运输网络，有六车道公路已通车，通往澳门的海底隧道明年也将竣工。
横琴目前人口仅8,000人，到2015年预计将达到12万，到2020年将达到28万。
为帮助横琴吸引投资者，政府对在横琴的某些产业提供税收优惠，货物进口可免税或保税。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月10日 - 本周美元表现强势，特朗普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。目前市场焦点转向特朗普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心特朗普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。
路透北京2月10日 - 今年以来，人民币兑美元汇率在双向波动中小幅走升，1月升值逾1%，2月走势相对平稳。一方面，人民币流动性“紧平衡”对汇市的影响正在逐渐显现，不论从交易还是资本流出层面，都对人民币汇价形成一定的支撑；另一方面，企业的结购汇格局也在发生变化，但能否持续仍待观察。
虽然许多分析师和投资者认为，煤炭的长期前景仍然黯淡，因为政策和技术进步都有利于使用更清洁的天然气和可再生能源来发电，但煤炭行业的较短期前景却发生了天翻地覆的变化。