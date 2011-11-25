欧元区扩增EFSF救助能力缓慢 难解燃眉之急

2011年10月26日，欧盟执行委员会总部外挂?的一个显示有欧元硬币的牌子。 REUTERS/Francois Lenoir

* EFSF基金1兆欧元救助能力恐难在年底前就绪

* 危机发展迅猛,EFSF面临能力不足之虞

* ECB和IMF深感不耐,但创设基金的法律程序复杂

路透布鲁塞尔11月24日电---在欧洲领导人就援助基金达成协议近一个月後,欧元区仍在苦苦努力设计一个足以保护意大利和西班牙的强大援助基金,这让外界愈加担忧欧债危机恐已过于惨烈,超越该援助基金发挥威力的射程.

下周二在布鲁塞尔举行的欧元区财长会议上,料将敲定欧洲金融稳定机构(EFSF)贷款能力扩至1万亿欧元(1.6万亿美元)的细节,但该基金本身要投入运作可能还要等待数周.

"目前很难说该基金何时能准备就绪,"一位直接参与谈判的欧元区高级官员指出."从技术角度看,圣诞节之前算是乐观的目标."

另一位官员表示,该杠杆使用的基金应从明年1月起生效."我们需要兼顾到投资者和政治领袖的想法,"该官员并称.

但1月可能为时已晚,因与日俱增的迹象显示,欧债危机正延烧至欧元区的核心国家.法国债券市场正在承压,德国周三标售10年期公债结果却是大部分流标.

欧元区领导人在10月27日同意,2010年5月设立的EFSF基金应得到杠杆使用以扩充其救助能力,重点是开展两个独立的计划,以提供债券担保和吸引外部基金投资于欧元区债券.

鉴于德国坚决反对欧洲央行(ECB)向EFSF提供流动性或充当最後贷款人的构想,欧元区需要采取一个办法来安抚市场,因西班牙、意大利和法国的指标公债收益率(殖利率)均已被推升至欧元面世以来的高位.

按照期望中的安排,一旦EFSF基金得到完全杠杆化并投入运作,倘若意大利和西班牙发现和其他国家一样难以从市场筹集资金,EFSF基金将拥有足够庞大的规模向这两个国家提供紧急贷款.

目前EFSF基金规模为4,400亿欧元,但已承诺向爱尔兰、葡萄牙和希腊提供金融援助,还需要留出资金以备协助欧洲银行业补充资本金的不时之需.

因此该基金可动用的资金规模仅2,500亿欧元左右,不足以救助意大利和西班牙,据荷兰银行估计,两国明年将需要合计开展5,700亿欧元的短期和长期融资.

即便政策当局致力于筹划扩大EFSF规模的方案,但欧债危机正在愈演愈烈,使其更难以从根本上解决欧债问题.

随着问题更趋严重,某一欧元区国家被迫债务违约的可能性增加.投资者针对EFSF对欧元区债券的担保需求可能也因而增加.

EFSF首席执行官雷格林已发出警告,称EFSF可能达不到1万亿(兆)欧元的规模,对于EFSF达到这种杠杆水位的能力,外界益发感到怀疑.

"虽然没有人站出来说'放弃吧',但我想目前没有很多投资者认为这件事会成功,"摩根大通驻伦敦分析师Malcolm Barr表示.

"若这些机制失败,最後就只剩欧洲央行,非常可能会有压力要求央行作出更多努力以稳定局势."

欲浏览欧债形势多媒体文档,请点选链接:(r.reuters.com/xyt94s)

**"难以理解"**

与此同时,欧盟正在试图说服欧洲以外的投资者,将资金投入拟购买欧元区债券的共同投资工具中.但这方面的进展缓慢而复杂,主要是由于法律方面的问题.

俄罗斯央行总裁伊格纳季耶夫本月表示,共同投资的想法"难以理解",并表示在情势更加明朗之前,他不会参与投资.

拥有大量外储的中国也显得兴趣不大.

EFSF必须决定,是否每档共同投资基金只能专门用于购买单一欧元区国家的债券,抑或是可投资数个成员国.然後EFSF必须成立基金、决定在何处登记注册,并起草文件符合当地监管规定.

EFSF还须决定如何设计债券保险方案,以避免被投机客操纵利用.

目前的想法是对初级市场新发行债券提供一部分"初期损失"保险,可能是最初20-30%的损失.新债券发售时,将附加保险凭证,但这些凭证可以与债券分割并单独交易.

"我们需要建立一种凭证,能够提供可分拆并在市场上转让的担保,"该欧元区官员表示,"但我们希望这些凭证的所有人去持有债券.这需要进行设计,并非是清楚易见的."

国际货币基金组织(IMF)担心已经耗费太多时间,并称危机威胁到全球经济.IMF只能向政府提供贷款,且未参与杠杆化行动.欧洲央行总裁德拉吉也已敦促EFSF尽快让该计划变得可付诸操作.

"他们需要采取行动,以避免欧元区危机失控,"IMF负责欧元区和欧盟政策的官员Luc Everaert表示.

"他们显然需要足够的中长线资金,以鼓舞市场信心,"他对路透表示.(完)

--编译 肖群英/丁琦;审校 蔡美珍

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