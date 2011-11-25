人民币兑美元收跌 客盘购汇需求旺盛

* 人民币兑美元小幅收跌

* 客盘购汇需求较为旺盛

* 人民币升值方向未改,速度有赖于外围市场表现

路透上海11月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周五小幅收跌,盘间走势较为反复.受高开的中间价引导,汇价开盘一度上扬.随後在大行购汇盘推动下,人民币由强转弱,不过幅度不大.

"特别是大行有一些购汇盘会冲出来买,通常他们一买,整个大方向一定,大家就跟上了,"上海一银行交易员表示,

她并认为,未来人民币升值的大趋势不会动摇,至于升值速度,还有赖于欧元等外围市场的表现.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3750 6.3617 6.3848 6.3554 6.3570 6.3680

评级机构惠誉周四将葡萄牙债信评等下调至垃圾级,称因该国大规模财政失衡,债务偏高,且经济前景恶化威胁到该国对欧盟要求的撙节计画的执行.

东京汇市欧元兑美元周五跌至七周新低,由于市场认为欧元区债务危机一时难以结束,欧元难以获得任何动能.

以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4020/60 6.3880

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3915/45 6.3880

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水135点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3615元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 林高丽

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