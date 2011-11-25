民调显示普京所在执政党议会多数席位优势将缩小

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科11月25日电---俄罗斯最大独立民调机构Levada-Center周五称，俄罗斯总理普京所在的执政党在12月4日议会选举中获得的多数席位优势将缩小。
该机构表示，其选举前的民意调查显示，普京所在的统一俄罗斯党(United Russia)将赢得杜马450席中的约252-253个，它目前拥有的席位为315个。
该机构主管Lev Gudkov指出，俄罗斯选民认为，统一俄罗斯党占主导地位，但是缺乏施政纲领。
“统一俄罗斯党的竞选工作很差，基本没什麽计划。”Gudkov在莫斯科对记者表示。
几乎肯定将赢得3月总统选举的普京曾暗示，统一俄罗斯党表现不佳可能影响他任命梅德韦杰夫为总理的计划。
“第一轮普京将轻松获胜，因政治领域被控制，反对者都被靠边站了，”Gudkov在谈及明年3月4日的总统选举时称。
该机构的调查显示，俄罗斯联邦共产党在议会选举中将获得约94个席位，排名第二；自由民主党（LDPR）料排名第三，获得59个席位；公正俄罗斯党料获得44个席位。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。