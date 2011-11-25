民调显示普京所在执政党议会多数席位优势将缩小

路透莫斯科11月25日电---俄罗斯最大独立民调机构Levada-Center周五称，俄罗斯总理普京所在的执政党在12月4日议会选举中获得的多数席位优势将缩小。

该机构表示，其选举前的民意调查显示，普京所在的统一俄罗斯党(United Russia)将赢得杜马450席中的约252-253个，它目前拥有的席位为315个。

该机构主管Lev Gudkov指出，俄罗斯选民认为，统一俄罗斯党占主导地位，但是缺乏施政纲领。

“统一俄罗斯党的竞选工作很差，基本没什麽计划。”Gudkov在莫斯科对记者表示。

几乎肯定将赢得3月总统选举的普京曾暗示，统一俄罗斯党表现不佳可能影响他任命梅德韦杰夫为总理的计划。

“第一轮普京将轻松获胜，因政治领域被控制，反对者都被靠边站了，”Gudkov在谈及明年3月4日的总统选举时称。

该机构的调查显示，俄罗斯联邦共产党在议会选举中将获得约94个席位，排名第二；自由民主党（LDPR）料排名第三，获得59个席位；公正俄罗斯党料获得44个席位。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。