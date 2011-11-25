欧债泥潭拖累中国企业 赴欧投资吉日或在明年

* 目前并非中国企业赴欧投资良机

* 明年或是理想投资时点

* 欧洲并购环境正在改善

作者 苏丹/林琦

路透北京11月25日电---愈演愈烈的欧债危机令欧洲各国深陷泥潭,并渴望来自中国的投资.但对于大多数中国企业而言,目前仍非赴欧投资和并购的最佳时机.

因欧洲资产价格当前仍居高不下,且金融风险随时可能吞噬实体经济的增长.业内人士指出,唯有静待明年局势明朗,等待欧债阴霾散去或是企业估值进一步降低,方能迎来理想时点.

"欧洲明年的经济表现糟于今年几乎是肯定的,我们预计四季度即可能陷入衰退."花旗集团中国高级经济学家丁爽称.

受欧债危机冲击银行业影响,过去以银行借贷为主要融资手段的欧洲企业,明年上半年可能会面临资金压力,继而寻求直接投资,他认为,这对中国企业是个机会点.

此外,欧洲企业目前估值仍高,亦让不少中资企业在当下却步.一家西班牙银行的亚洲主管表示,欧洲本土企业"目前还没有穷到可以放下脸面,低价贱卖的程度."

"我判断未来一两年的欧洲市场可能会更惨,现在还刚刚开始."他认为.

向来对欧洲投资颇有兴趣的中国最大民营企业集团--复星国际(0656.HK)首席执行官梁信军亦曾预计,未来三到四年,部分欧美消费类企业估值下跌的可能性非常大,复星将重点关注该区域奢侈品、医疗服务及互联网类等消费领域的投资机会.

欧债危机近来不断从希腊和意大利向其他欧洲国家蔓延.股神巴菲特近日亦明确表态,不清楚欧元区债务危机将如何结束.他领导的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)目前没有考虑对欧洲直接投资.

但中国企业对赴欧投资的兴趣浓厚且跃跃欲试.汤森路透数据显示,截止11月15日,今年中国对欧洲地区涉及金额高达100亿美元,为去年全年的3倍.不过,与2008年金融危机时的高位仍相差近一半.

**火中取栗亦有其人**

与静待欧债局势明朗和企业估值进一步降低的企业相比,亦有一些企业希望"火中取栗"以抓住乱中取胜的机会,好借机在欧洲尽快收购先进技术和品牌,或加快在欧洲的布局.

对戴着"世界工厂"帽子的中国而言,若想要同步实现国内产业升级及淡化外界对其资源收购国的印象,借欧洲动荡之机,收购当地技术和品牌不失为一箭双雕之举.欧洲制造业、医药和高科技领域技术一直是中国企业眼中的"宝贝".

普华永道中国企业并购服务合伙人路谷春表示,在欧洲有为数众多的家庭式企业,普遍规模不大,但有独特的技术.部分家族式企业此前已吸收了一些私募股权基金的投资,现在正是这些基金退出的时候,可供收购的企业比较多.

中国风电(0182.HK)副总裁罗茂峰亦称,对于希望在欧洲收购技术并计划向中国市场进行转移的公司,市场最混乱的时候反而是好机会.

"现在多少有点富贵险中求的味道,风险跟机会并存."他称,该公司正在留意欧洲风电和太阳能领域的长期投资机会.

美国荣鼎咨询公司预估,到2020年,中国企业的海外投资总额有望达到1万亿美元,其中有相当大一部分将流向发达经济体.中国的投资兴趣正从自然资源转向发达经济体的资产,如品牌、技术和经销渠道,因此欧洲地区将占到中国海外投资相当大比例.

中国蓝星今年初已斥资20亿美元收购挪威综合企业奥克拉集团(Orkla)(ORK.OL)旗下硅业务部门埃肯公司(Elkem),获得相关技术.而中国青年莲花和庞大集团(601258.SS)近期亦正积极联手收购陷入破产的欧洲老牌车厂--萨博.

不过,中国国家信息中心预测部副研究员张茉楠提醒,大部分的中国企业仍不具备抄底能力,包括消化坏账、整合资产能力.

**并购环境正改善**

眼下,无论是中国政府还是欧盟成员国,均在加速推动中国企业赴欧投资.欧洲目前失业较严重,中国企业不仅能带来资金,解决经营困境,背後还有强大的中国市场.

伦敦发展促进署亚太区总监曹杰认为,欧债危机给了中国企业一个千载难逢的机会,一来收购成本降低,二来政治意愿增强,欧洲政府方面更愿意促进并购的完成.

"现在的报价不一定低,但至少是有得谈了."北京一中央企业的海外业务经理表示."好的市场环境下是很难进入(欧洲)的.现在更多人想出手,这也是我们进入市场的一个很好的契机."

中国商务部发言人沈丹阳此前曾表示,对欧投资是中国政府积极促进的一个方向,其不仅丰富了中欧经贸合作内容,也为欧洲应对债务危机提供了帮助.

而原定于上月底在天津召开的第14届中欧峰会虽然因故推迟,但媒体期待的"中欧投资协定谈判"仍有望继续推进.该协定将进一步减少中欧双方对投资的限制,并增加市场准入,令双方对彼此的企业和投资商更为开放.(完)

--审校 曾祥进

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