金砖国家敦促叙利亚和谈 强调联合国作用

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科11月25日电（记者 Steve Gutterman）---周五俄罗斯在阿拉伯国家联盟给予叙利亚的最後期限前称，俄罗斯、中国和其他金砖国家成员敦促叙利亚与反对派进行谈判，并反对在未得到联合国支持的情况下进行国际干预。
周四在莫斯科进行协商後，金砖五国发布了一份措辞严谨的声明，但未提及阿盟要求叙利亚允许观察团进入该国、否则将采取制裁的威胁。
俄罗斯、中国以及巴西、印度和南非的副外长皆出席会议。上个月西方国家起草的联合国安理会解决叙利亚问题的决议草案投票中，俄罗斯和中国投了反对票，巴西、印度和南非投了弃权票。
声明称，解决叙利亚内部危机的唯一可行方案是各方马上开始和平谈判。“不应考虑任何与联合国宪章不符的外部干预。”
公报称，联合国安理会的首要责任是支持国际和平和安全，金砖国家特别强调了安理会的作用。
谈及整个中东和北非地区时，公报称，金砖国家注意到“各方都应完全尊重人权，特别是当局在保护手无寸铁的平民时，”但是并未明确谴责叙利亚冲突中的任何一方。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。