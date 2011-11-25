金砖国家敦促叙利亚和谈 强调联合国作用

路透莫斯科11月25日电（记者 Steve Gutterman）---周五俄罗斯在阿拉伯国家联盟给予叙利亚的最後期限前称，俄罗斯、中国和其他金砖国家成员敦促叙利亚与反对派进行谈判，并反对在未得到联合国支持的情况下进行国际干预。

周四在莫斯科进行协商後，金砖五国发布了一份措辞严谨的声明，但未提及阿盟要求叙利亚允许观察团进入该国、否则将采取制裁的威胁。

俄罗斯、中国以及巴西、印度和南非的副外长皆出席会议。上个月西方国家起草的联合国安理会解决叙利亚问题的决议草案投票中，俄罗斯和中国投了反对票，巴西、印度和南非投了弃权票。

声明称，解决叙利亚内部危机的唯一可行方案是各方马上开始和平谈判。“不应考虑任何与联合国宪章不符的外部干预。”

公报称，联合国安理会的首要责任是支持国际和平和安全，金砖国家特别强调了安理会的作用。

谈及整个中东和北非地区时，公报称，金砖国家注意到“各方都应完全尊重人权，特别是当局在保护手无寸铁的平民时，”但是并未明确谴责叙利亚冲突中的任何一方。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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