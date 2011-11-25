俄罗斯称叙利亚需要对话 不是制裁

路透莫斯科11月25日电---俄罗斯周五表示反对制裁叙利亚政府，并称俄罗斯就法国在叙建立“人道主义走廊”提议决定立场前，需更多有关该提议的信息。

俄罗斯外交部发言人卢卡薛维奇(Alexander Lukashevich)在每周的新闻发布会上表示：“在当前阶段，我们需要的不是决议，不是制裁，不是压力，而是叙利亚内部的对话。”

周五是阿盟为叙利亚签署协议设置的最後期限。阿盟协议要求叙利亚允许观察员进入该国，否则将面临制裁。

卢卡薛维奇在谈到法国的“人道主义走廊”提议时颇为谨慎。他说：“我想，当就具体讨论内容更清晰时，我们会再次回到这个问题上。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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