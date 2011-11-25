俄罗斯称叙利亚需要对话 不是制裁

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科11月25日电---俄罗斯周五表示反对制裁叙利亚政府，并称俄罗斯就法国在叙建立“人道主义走廊”提议决定立场前，需更多有关该提议的信息。
俄罗斯外交部发言人卢卡薛维奇(Alexander Lukashevich)在每周的新闻发布会上表示：“在当前阶段，我们需要的不是决议，不是制裁，不是压力，而是叙利亚内部的对话。”
周五是阿盟为叙利亚签署协议设置的最後期限。阿盟协议要求叙利亚允许观察员进入该国，否则将面临制裁。
卢卡薛维奇在谈到法国的“人道主义走廊”提议时颇为谨慎。他说：“我想，当就具体讨论内容更清晰时，我们会再次回到这个问题上。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。