分析：美国重返亚洲 中国仍需沉着应对

路透北京11月24日电(记者 Chris Buckley)---美国总统奥巴马的重返亚洲战略咄咄逼人，中国领导人或许希望自己能像“篮球明星”姚明那样，虽然不如对手那般灵活敏捷，却能凭借体魄和顽强毅力压制对方。

奥巴马在上周的亚洲之行中表示，美国将“在此停留”，并达成在澳大利亚北部建立军事基地的协议，指责中国拒绝在地区论坛上讨论南中国海争端。

在印尼巴厘岛的东亚峰会举行前，中国曾保证将南中国海问题排除在论坛议程之外，但中国国务院总理温家宝不敌亚洲各国政府的压力，勉为其难地谈论了海上领土争端。

中国对这些事态的公开回应一向都很温和。但中国观察人士私下表示，中国政府在亚洲外交上掌握着主动权。

一名与中国高层领导人关系密切的消息人士表示，他们(美国)不断给我们制造麻烦，但我们不会作出过度反应，我们不想在美国大选期间被卷入任何有关如何应对中国的辩论中。

稳定高于一切

考虑到种种促使中国政府作出温和回应的因素--从美国大选到中国明年领导人的更替--中国政府未表现出强烈反应显然并不令人感到意外。

北京大学国际关系学院教授朱峰表示，中国需要一段时间来评估这一切，但对于国家主席胡锦涛来说，这给中国在外交政策方面带来了前所未有的压力。

朱峰表示，中国在外交政策方面与众不同。任何政策调整都很可能需要考虑数周或数月，若非更长时间。

中国依然在舔舐去年领海纠纷造成的伤口。当时，中国与日本、越南、菲律宾和其他邻国的海上纠纷引发了外界对中国真实意图的怀疑。

上述消息人士称，对于中国领导人而言，这些争论产生了一个意想不到、却很希望改变的後果：争端促使相关国家站到了美国那边。

其他因素的汇集也暗示中国不会对奥巴马在亚洲的活动作出强烈回应。

中国珍视稳定的中美关系，特别是中国明年面临领导人换届的问题，届时任何外部危机会分散其注意力。中国也不希望成为明年美国总统竞选活动关注的焦点，即便汇率和贸易问题已成为某些总统候选人攻击的目标。

美国国际战略研究中心的中国外交政策专家格拉瑟(Bonnie Glaser)说：“我预计，对于美国挑拨中国与邻国关系的举动，中国将通过保持与邻国的友好关系来吸引这些国家，而非寻求说服邻国弱化其与美国的关系，後者只会适当其反。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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