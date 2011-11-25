白宫敦促埃军方尽快交权给民选政府

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿11月25日电---白宫发言人Jay Carney周五称，美国对最近埃及民主抗议中死去的人深感惋惜，并敦促军方“尽快”将权力移交给民选政府。
Carney在声明中表示，长达一周的对埃及军方的抗议导致至少41人丧生，美国呼吁当局对这些人的死因进行独立调查。
“但埃及面临的形势需要埃及人民设计出一个更基本的解决方案，与普世原则相一致，”Carney称，并表示“美国坚决认为埃及新政府应该立即获得真正的权力”。
埃及军方计划下周一开始议会选举。美国政府称，选举应该“迅速”进行，并采取“一切必要措施”确保安全，防止恐吓。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。