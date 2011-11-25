白宫敦促埃军方尽快交权给民选政府

路透华盛顿11月25日电---白宫发言人Jay Carney周五称，美国对最近埃及民主抗议中死去的人深感惋惜，并敦促军方“尽快”将权力移交给民选政府。

Carney在声明中表示，长达一周的对埃及军方的抗议导致至少41人丧生，美国呼吁当局对这些人的死因进行独立调查。

“但埃及面临的形势需要埃及人民设计出一个更基本的解决方案，与普世原则相一致，”Carney称，并表示“美国坚决认为埃及新政府应该立即获得真正的权力”。

埃及军方计划下周一开始议会选举。美国政府称，选举应该“迅速”进行，并采取“一切必要措施”确保安全，防止恐吓。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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