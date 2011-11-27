水泥工业十二五规划发布--报载

结汇盘支撑人民币震荡收升 午后两地价差大幅收窄
路透上海/北京2月8日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，盘初一度跌破6.89元，与中间价均下探三周新低。交易员指出，昨日入场的美元多头今早获利回吐，使得汇价跌势明显放缓；尽管日内美元指数上涨，但午后有多家机构的大量结汇盘涌现，推动人民币收升。
路透上海11月26日电---上海证券报周六报导,水泥工业"十二五"(2011-2015年)发展规划已于日前正式发布,提出大力推进行业兼并重组,力争到2015年,水泥业前10家企业生产集中度达到35%以上.
报导并指出,"十二五"期间,工信部、发改委两大部委均将继续支持水泥大企业集团并购重组,并出台相关政策安排.具体包括提高行业准入门槛、严格行业准入管理、支持大企业集团并购重组、做大做强区域性水泥集团等.
工信部产业政策司产业组织处处长袁克兰表示,"十二五"期间水泥行业将走向更为理智的发展,区域整合注定是下一步的发展方向.目前,大型企业的区域控制能力明显加强,区域整合已初具模型,但在"十二五"期间,水泥行业前10家企业产量占到全行业的35%以上的任务仍然非常艰巨.
此前建筑材料联合会负责人曾透露,中西部地区是水泥工业"十二五"发展重点,要根据市场需求,在兼并重组的前提下,将新线建设和淘汰落後相结合,使产能的扩张和集中度的提高同步推进.
报导称,规划的主要目标还包括:到2015年,规模以上水泥企业工业增加值年均增长10%以上;淘汰落後水泥产能2.5亿吨;主要污染物实现达标排放,协同处置取得明显进展,协同处置线比例达到10%;综合利用废弃物总量提高20%;42.5级及以上产品消费比例力争达到50%以上.
中国水泥协会负责人此前预计,今年水泥需求依然会高速增长,在此推动下,全年水泥产量将突破20亿吨.报导称,目前行业前10强占比在25%以下,这意味着,未来几年水泥业兼并重组将至少涉及2亿吨产能量,兼并重组仍要有大动作,前10强大企业将成为最大获益者.(完)
--发稿 林高丽; 审校 曾祥进
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