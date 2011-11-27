版本:
中国
中国财经 | 2011年 11月 28日 星期一 07:19 BJT

融资融券业务由试点转为常规

路透上海11月26日电---上海与深圳交易所周五分别发布融资融券交易实施细则,意味着此项业务由试点转为常规,同时沪深交易所还将交易所交易型开放式指数基金纳入融资融券标的.

中国证券报周六报导称,本次修改以"基本业务制度不变、部分条款作适应性修订"为原则,与中国证监会《证券公司融资融券业务管理办法》、《证券公司融资融券业务内部控制指引》的修改保持一致.

此外,沪深交易所还调整了融资融券标的证券范围.上交所融资融券标的证券范围为参照上证180指数成份股并满足《实施细则》相关规定的180只股票和4只交易所交易型开放式指数基金;深交所融资融券标的证券范围为满足《实施细则》相关规定的98只股票和3只交易所交易型开放式指数基金.

此次融资融券标的证券调整将于2011年12月5日开始实施.

融资融券业务试点于2010年3月底正式启动,目前已有中信证券(600030.SS)等25家券商获得试点资格.截至周四,沪深交易所融资馀额达372亿元,融券馀额为4.4亿元.(完)

--发稿 林高丽; 审校 曾祥进

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐