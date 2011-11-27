融资融券业务由试点转为常规

此外,沪深交易所还调整了融资融券标的证券范围.上交所融资融券标的证券范围为参照上证180指数成份股并满足《实施细则》相关规定的180只股票和4只交易所交易型开放式指数基金;深交所融资融券标的证券范围为满足《实施细则》相关规定的98只股票和3只交易所交易型开放式指数基金.