海南航空拟转让45.75亿元地产项目

路透上海11月26日电---随着中国房地产调控压力与日俱增,中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)(900945.SS)计划剥离旗下多个地产项目,总价约为45.75亿元人民币.

公司发布公告称,拟将持有的海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司33.33%的股权转让给公司控股股东大新华航空有限公司,转让价格为16亿元.

海岛建设成立于2010年10月,注册资本45亿元人民币,经营范围为商业、酒店及高尔夫球场的投资与管理,海航集团占注册资本的60%,海南航空占注册资本的33.33%,海航资本控股有限公司占注册资本的6.67%.

同时,海南航空拟将海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司和海南国善实业有限公司三家公司的股权转让给大新华航空,转让价格合计为27.27亿元.

"随着国家宏观政策的调整以及对房地产的调控,公司既无房地产开发资质,近期亦无开发计划,转让有利于规避经营风险,提高控制投资风险能力."海航在公告中称.

海南航空并拟转让琼海男爵海航投资开发有限公司100%股权,转让价1.56亿元;海南航空控股子公司长安航空有限责任公司亦拟转让陜西户县29,0008.40平方米土地使用权,转让价格0.92亿元.

海南航空周五收低0.35%,报5.72元人民币,过去一个月跌3.7%.(完)