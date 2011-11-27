债务危机升级令避险资产池越来越小

11月16日在法兰克福股市拍到的图片。 REUTERS/Remote/Reinhard Krause

路透伦敦11月25日电---可用来避险的资产种类在快速减少.

德国公债在新债标售不佳後遭遇抛压,法国被警告AAA主权评级可能不保,美国减赤谈判失败後信贷风险上升,对四处寻找避风港,保护资本免受欧债危机升级冲击的投资者来说,可谓麻烦重重.

他们已将注意力从黄金和瑞郎转移开来.对冲基金为满足赎回需求,被迫抛售黄金,令金价承压;瑞士央行9月设定汇率限制阻升瑞郎後,投资者也不再紧盯瑞郎.

"很多人在谈论到底什麽才算是避险资产.有意思的是,人们蜂拥交易避险资产的同时,也在蜂拥交易其它资产类别.避险资产未必就是低波动投资,"Cheviot资产管理公司合伙人David Miller说.

未来一周的政治和债市事件可能进一步考验那一认知前提.

"安全就是要多样分散化.对于寻求避险的人来说,没有统一答案.如果你拥有不同类型的资产,就可以说是安全的,"Miller补充道.

他说,有选择地持有很多美国和英国公债,同时持有财务状况良好,能支付可观股息的公司股票,算是一个安全投资组合的例子.

德债抛压突显出将所有鸡蛋放在一个篮子里的风险.

"德债避险地位越来越低,结果欧元受危机影响程度越来越大,因为那意味着,现在不存在以欧元计价的避险资产了,"德国商业银行在致客户报告中称.

"2008/2009年危机期间,德债是三大保持着稳定性和流动性的投资形式之一.任何迄今为止仍期待德债会有那样表现的人没有断然减持欧元仓位,尽管欧债危机来势汹汹.不过,他们必须要好好反思这个观点了."

**安全性和收益率**

美国总统奥巴马、欧盟主席范龙佩、欧盟执委会主席巴罗索周一将在华盛顿举行会晤,届时欧洲对持续两年之久危机的反应将是主要议题.

下周,法国、英国、美国、意大利、比利时和西班牙将举行公债标售,继本周三德国公债标售结果令人失望後,对AAA评级国家公债的市场接纳程度的担忧将是关键问题.

德国发债机构标售60亿欧元10年期公债时,有近一半公债无人认购,使得10年期德债收益率自10月以来首次超过美国同档公债收益率.

周五尽管全球股市跌至七周低位,德债依然未能吸引避险资金流入.

过去一周德债表现不佳,使其收益率接近英国10年期公债收益率,且比美国10年期公债收益率约高出20个基点.

但英债不是没有风险,因英国经济增长陷入停滞,失业率位于15年高位8.3%.

英国财政大臣奥斯本11月29日将发布预算声明,其中将给出新的经济增长,通胀和公共财政预估.

除了避险魅力下降外,那些公债的实际收益率为负亦成为投资者愈发不愿涉足的原因.

德国、美国和英国10年期实际收益率--指标公债收益率减去消费者物价指数(CPI)升幅--为负值,而日本10年期公债实际收益率约为1%,是这四大发达经济体中最高的.

浏览实际收益率图表,请点选(link.reuters.com/naw25s)

瑞士公债收益率哪怕从名义收益率来看,都为负值--意味着投资者想把资金放在相对安全的市场,是要付出代价的.新加坡今年早前也曾出现名义收益率为负数的情形.

欧洲瑞郎利率期货目前暗示,负利率最晚料将持续至2013年6月.

与此同时,融资市场亦日趋紧俏,欧元/美元三年期货币掉期报价触及三年高位,欧债危机扩散效应成为投资者心头最担心的问题.

"投资者要铭记,银行因为他们都持有主权债而不愿相互拆借资金,这点目前成为银行业者本身面临的一股压力.那正是雷曼破产後导致问题出现的原因.我们开始看到那个问题在欧洲日趋严重的迹象,"Invesco Limited的首席经济分析师John Greenwood称.

"欧元区危机将持续下去,我们会看到避险和冒险意愿交替出现,指望依靠单一投资策略赚钱将很难."(完)