德法计划快速达成新稳定合约--报导

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透柏林11月27日电---德国周日世界报周日报导,德国总理默克尔和法国总统萨科齐计划采取包括快速达成新稳定条约在内的更强有力方法,抗击欧债危机.
该报在出版前提前报导称,如果有必要,德国和法国准备与许多国家一起,同意采取严格预算纪律.
周五路透曾援引德国政府消息人士的话报导,默克尔和萨科齐下周可能宣布危机抗击计划.
德国周日世界报称,由于改变现有欧盟协议将要花很长时间,所以欧元区国家应当避免这样的拖延,自己在内部同意达成新的稳定条约,并可能在2012年初实施.
新条约类似于允许签约国公民不受限制入境旅游的申根协定(Schengen Agreement).签署稳定条约的国家,将需遵守规定了严格赤字准则和国家预算控制权的条约.
欧洲央行应当更多地以欧元区危机抗击者的身份出现.欧洲央行具有独立性,没有哪国政府可以对它指手画脚.但周日世界报表示,对欧洲央行的期待很明确.
"在这些措施的基础上,欧洲央行内部应该有多数官员支持对资本市场采取更强力的干预,"周日世界报称.该报援引一位央行官员的话称:"如果政界人士同意采取综合措施,欧洲央行将挺身而出,提供帮助."(完)
--编译 白云;审校 隋芬
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