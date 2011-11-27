欧洲银行的美元融资成本大涨 达2008年10月以来最高

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透纽约11月25日电---周五欧洲银行在货币互换市场筹集三个月美元贷款的成本大涨,至2008年10月以来最高,分析师称在这种高成本之下,动用央行贷款也许会变得更具吸引力.
投资者一直在密切关注,有无迹象显示银行从欧洲央行(ECB)的贷款活动升温,称这种情况的出现会惊吓市场,且因担忧银行面临流动性紧缩,融资压力会进一步加剧.
周三欧元区银行仅从欧洲央行七天期标售中借入小规模美元资金,但融资压力的日益加剧有可能导致12月初的三个月标售中情况有所变化.
"一旦开始见到那种情况,我想就是危险信号出现的时候."道明证券驻纽约的短期利率交易主管Kenneth Silliman表示.
"目前还不是流动性问题,是价格的问题.在银行开始大规模找央行借钱之前,还不能说已经出现流动性危机."他补充说.
欧元/美元三个月期交叉货币基差互换利差显示的美元融资成本飙升至负166基点,创下危机以来新高,且为2008年10月以来最高.该成本稍後回落至负148基点左右.
分析师说,货币互换市场的成本螺旋性上升,使欧洲央行(ECB)资金标售对需要美元融资的银行变得更有吸引力.三个月期互换月初时还交投在负105基点的水准.
欧洲银行一直在艰难获取负担得起的美元资金,因美国货币基金缩减对欧洲的贷款,且一些银行没有足够的优质担保品向回购市场借钱.
对欧洲的担忧情绪本周已经加剧,因德国与法国等核心欧洲国家亦出现借款成本大涨,这引发了对所有欧洲国家都无法独善其身的担忧.
"我们正步入新阶段,事态真正开始向核心国家蔓延,所以我认为欧洲的银行…将更难获得资金."荷兰国际集团策略师Alessandro Giansanti表示.
欧洲央行(ECB)正考虑扩大向银行贷款的期限至两或三年,这或许是一个利好信号.[ID:nCN1242386]
"这是正面的,但并非人人盼望的妙方,"道明证券的Silliman表示,"在没有实质性举措的情况下,市场还是只会朝一个方向发展."(完)
--编译 隋芬;审校 白云
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