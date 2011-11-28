德法探讨推动欧元区整合的激进措施

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
* 德法两国意识到修改欧盟条约不太可能获得全面支持
* 德国财长称将很快制定出欧元区国家债务规则
* 考虑在欧元区17国或更小的范围内达成协议
* 目标是12月9日前制定出加强财政同盟的计划
* 文件显示,EFSF细节准备就绪
路透布鲁塞尔11月27日电---官方人士称,德国和法国正在探讨深化欧元区国家财政整合的激进措施,因意识到或可能无法获得欧盟国家对修改欧盟条约的全面支持.
德国原先的计划是在27个欧盟国家中达成协议,在2012年底前对条约进行有限度的修改,使17个欧元区国家预算受到更严格管控,藉此增强欧元区对债务危机的防御.
欧盟消息人士称,但在最近几周与欧盟领导人的会晤中,德国总理默克尔和法国总统萨科齐已经清楚地意识到,可能无法获得27个欧盟成员国的全面支持.
即便获得支持,实现这样的变革也需要一年或更长的时间,而意大利、西班牙和当前法国面临的市场攻击表明,几周内就应该采取大胆的措施.
因此,法国与德国的高级官员已经着手研究其他达成此目标的方法,其中一项为仅在欧元区国家内部达成协议.
"目标是要让欧元区成员国创建他们自己的稳定联盟(Stability Union),并集中于此,"德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日对ARD电视台说.
官员说,另一个研究中的选项是在欧盟条约之外另行寻求协议,这可能涉及约8-10个欧元区国家.
欧元区财长周二开会时还面临另一个更迫切需要的决定.
路透取得的文件显示,欧洲金融稳定机构(EFSF)的详细运作规定正等待批准.
这些规定获批之後,将为4,400亿欧元的EFSF清除障碍,在未来数周吸引来自民间及公共投资者的资金至其联合投资基金,将可扩大EFSF的资源.
由于德国坚决反对欧洲央行提供流动性给EFSF或者让央行担任最後贷款人的提议,因此欧元区需要一个能够迅速安抚市场的方法.西班牙、意大利和法国的指标公债收益率均已被推高至欧元面世以来的高位.
决策者希望在制定更严格的财政规定方面取得进展也会安抚投资者.朔伊布勒表示,成立稳定联盟可能是对提高市场信心具有决定意义的一步.
"这意味着每个欧元区成员国必须要制定预算规定.我们希望通过调整条约确保这一点,"他说.
**大刀阔斧的改革**
路透11月9日独家报导,德国和法国官员已就彻底改革欧盟的计划进行了商讨,其中包括构建一个整合度更高且可能规模更小的欧元区.
"德国已经下定决心.他们希望调整条约,他们正在尽可能快地极力推动这一计划,"一位参与协商的欧盟高级官员对路透表示."德国高层当日整天都在与欧盟成员国通电话."
尽管德法两国认为,走向财政联盟是解决债务危机的唯一途径,但其他一些欧元区成员国则不能或不愿朝着这个目标走得那麽快.财政联盟可能为发行欧元区共同债券铺路,并为欧央行更强有力的行动提供更多空间.
但不仅是获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助的希腊、爱尔兰和葡萄牙,甚至意大利、西班牙和斯洛伐克等其他一些东欧国家也认为,当前的经济形势下很难实现德国控制预算的愿望,或者不会认可其目标.
因此,德法两个协商人员正在探索至少两种加快欧元区国家整合的模式,晚些时候可能将该协议写进欧盟条约.
**两种模式**
其一是根据2005年的普吕姆公约(Pruem Convention,或称申根III),这是在欧盟条约外,由七国所签订的协定,但开放其他成员国加入;之後又有五个欧盟国家加上挪威也加入.
官员表示,另一种选项是循1963年爱丽榭条约(Elysee treaty)方式,仅包含法德的迷你协议,而其他欧元区国家也可加入签署.
"两个选项均正受到热烈讨论,事态发展非常迅速."获得讨论简报的一名欧盟执委会官员告诉路透.
一名消息人士称,其目标就是在12月9日欧盟领导人在布鲁塞尔出席今年最後一次峰会前,提出协议的要点.
萨科齐预定12月1日将发表另一场主旨演讲,可能为他和默克尔正研拟的构想发展出更多细节,提供一个基础平台.萨科齐过去两周曾二度发表演说,强调欧元区有必要采取更迅速的财政整合;他也承认可能无可避免出现'欧洲以两种不等速发展'的情况.
一名德国政府高层官员否认有任何德法秘密磋商,但强调两国认为是有迫切必对条约进行变更,并正研究如何以可能的最佳方式达成.
"德国和法国正继续把重点放在12月欧盟峰会提出有限度改变条约的提案,"该名官员并强调,有必要迅速采取行动,让改变到位.
欧洲央行已在欧元区重债国达到危机临界点之际,间歇买入这些国家的公债.分析师称,欧央行需要采取更为激进的行动以扭转市场趋势,但欧央行和德国一直反对采取此类举动.欧元区各国政府作出遵守财政规定的承诺,可能是央行转变立场所需要的铺垫.
"如果债券跌势不能停止,将威胁到欧洲,甚至全球金融系统的稳定.无疑需要欧洲央行采取果断行动,"德国经济顾问Peter Bofinger向爱尔兰国家广播电台RTE表示.
路透周五报导了类似的可能性.欧元区官员称,如果欧元区成员国能实现更紧密的财政整合,将为央行提供更大的操作空间买入主权债.
尽管欧盟官员清楚德法加快欧元区整合的决心,但一些人警告道,在少于17个国家的范围内通过边外协议达此目的的想法,更可能是为了给其他国家施加行动压力.
一些国家如果不签署深化整合的协议,它们就会落单,这些国家面对这样的威胁不可能说不,否则就可能面对更大的市场压力.
"这其中有些只是摆摆姿态,是德国发面施压想尽快修改条约,"参与谈判的这位官员提到.
"在一定程度上只能将这些想法看成是摆在谈判桌上的筹码."(完)
--编译 张荻/李婷仪/李爽/张若琪/肖群英;审校 吴云凌
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