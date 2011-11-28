28日盘前分析：短期维持震荡格局

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在国内外众多利空绞杀下，上周A股大幅下挫，沪综指轻松失手2400点关口，量能极度萎缩，表明短期大盘趋势处于弱势阶段。

从外围市场看，美国股市上周再度出现大跌。全周道指收跌4.8%，纳指收跌5.1%，标普500指数收跌4.7%。而欧洲股市上周五终于勉强收高，结束了六连阴。

笔者认为，在政策利好後继无力的制掣下，A股市场重归弱势调整，沪综指再次回落到2400点下方，并大有再度考验2307点支撑的苗头。短期而言，股指或仍将维持调整态势，能否击穿2307点仍然取决于宏观调控政策转向的力度。

一方面，尽管国内政策微调前景已较为明确，但短期内再次出台具体政策调整的概率相对较小，2012年度中央经济工作会议召开在即，对明年财政政策和货币政策的定调仍是市场关注的焦点。

另一方面，经济增速仍将继续下滑，无论从近期公布的上市公司三季报盈利情况还是宏观层面的数据都可以印证这一判断。不过预计下滑速度最快的阶段已经过去，经济硬着陆的概率较低。

此外，上周美国减赤协议谈判破裂，且第三季度GDP数据不及预期。欧美债务危机继续发酵，市场避险情绪再度升温，这一情绪可能将对全球市场形成压制。

消息面，一年一度的中央经济工作会议即将召开。分析人士认为，预计会议对2012年政策的定调仍是“稳健的货币政策”和“积极的财政政策”。货币政策总体稳健，适时微调预调并强调前瞻性、灵活性和针对性；而财政政策的“积极”，则主要是集中在“结构性减税”上。

另外，日前从水利部有关人士处获悉，根据今年中央一号文件精神及中央水利工作会议的部署，为推动节水灌溉行业“十二五”大发展，由水利部牵头制订的《全国节水灌溉发展“十二五”规划》已上报国务院，将于近期出台。同时，《全国大型灌区续建配套与节水改造“十二五”规划》已形成初稿，将会同相关部门会签後向全社会公布。（完）

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