冰岛买地遭拒 黄怒波怒斥西方虚伪

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透北京11月27日电---中国地产大亨黄怒波冰岛买地计划遭拒，他称，这反映出西方的“虚伪性，或者说严重的偏见和不对等性”。
黄怒波在周日中国媒体发布的评论中还称，外国常常有种错误的假设，以为中国的企业与中国军方有联系。
冰岛内政部周五拒绝黄怒波在冰岛购买300平方公里土地的申请，称冰岛尚无把如此大面积土地卖给外国人的先例。
一些评论人士曾指出，黄怒波在冰岛买地计划引发区域安全担忧，因为冰岛在北极区占战略位置，而很多国家在北极区为资源而竞争。有西方评论人士认为黄怒波可能是中国扩张政策的代言人。
黄怒波在接受中国媒体采访时说：“我不是购买土地，因为是到那投资旅游基础设施。”
“中国的企业发展遇到的困境是比较多的，比如我们到海外投资，国营企业就说你是国家的，有什麽背景的企业又说你是军工，涉及国家安全。”
“种种这种理由，形成无形看不着的?围堵你。就是你可以来我这买房子，反正我也卖不掉，你也可以到我这来移民把财富带来，或者你可以买我的奢侈品。但是你要碰我的资源对不起我不让你碰。”
“但他们到了中国以後，对中国现在的各种各样的认为你这不开放、那不开放，那麽实际上这就反映出来这种虚伪性，或者说严重的偏见和不对等性。”（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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