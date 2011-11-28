冰岛买地遭拒 黄怒波怒斥西方虚伪

路透北京11月27日电---中国地产大亨黄怒波冰岛买地计划遭拒，他称，这反映出西方的“虚伪性，或者说严重的偏见和不对等性”。

黄怒波在周日中国媒体发布的评论中还称，外国常常有种错误的假设，以为中国的企业与中国军方有联系。

冰岛内政部周五拒绝黄怒波在冰岛购买300平方公里土地的申请，称冰岛尚无把如此大面积土地卖给外国人的先例。

一些评论人士曾指出，黄怒波在冰岛买地计划引发区域安全担忧，因为冰岛在北极区占战略位置，而很多国家在北极区为资源而竞争。有西方评论人士认为黄怒波可能是中国扩张政策的代言人。

黄怒波在接受中国媒体采访时说：“我不是购买土地，因为是到那投资旅游基础设施。”

“中国的企业发展遇到的困境是比较多的，比如我们到海外投资，国营企业就说你是国家的，有什麽背景的企业又说你是军工，涉及国家安全。”

“种种这种理由，形成无形看不着的?围堵你。就是你可以来我这买房子，反正我也卖不掉，你也可以到我这来移民把财富带来，或者你可以买我的奢侈品。但是你要碰我的资源对不起我不让你碰。”

“但他们到了中国以後，对中国现在的各种各样的认为你这不开放、那不开放，那麽实际上这就反映出来这种虚伪性，或者说严重的偏见和不对等性。”（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。