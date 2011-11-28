伊朗：若遭威胁将攻击北约在土耳其反导体系

路透德黑兰11月26日电---伊朗一名高级军官周六称，若未来发生军事冲突，伊朗可能攻击北约在土耳其部署的反导设施。

半官方的Mehr通讯社引述伊朗革命卫队航空指挥官哈吉扎德(Amir-Ali Hajizadeh)的话说：“倘若我们面临威胁，我们作好了打击北约在土耳其反导体系的准备，而後攻击其他目标。”

土耳其今年9月同意北约在该国部署导弹预警系统，伊朗对此明确表示不满。

今年伊朗与土耳其关系趋于紧张，主要是由于前述北约反导部署计划，且土耳其强烈谴责叙利亚总统阿萨德武力镇压国内抗议活动。

土耳其和伊朗互相争夺在阿拉伯地区的影响力，且伊朗最高领袖哈梅内伊的军事顾问指责土耳其总理埃尔多安通过外交政策取悦美国。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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