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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 28日 星期一 09:48 BJT

北京放宽普通住房标准

北京市地税局周五公布,该市重新调整了普通住房标准,以合理引导住房消费.业内人士指出,由于近两年房价上涨较快,原标准已不能真实反映市场现状. 新规定自12月10日正式执行.据介绍,符合新的普通住房标准能够享受税收优惠政策.个人将购买超过5年(含5年)的普通住房对外销售的,免征营业税.路透

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