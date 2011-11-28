伊朗：若遭威胁将攻击北约在土耳其反导体系

伊朗一名高级军官周六称，若未来发生军事冲突，伊朗可能攻击北约在土耳其部署的反导设施。半官方的Mehr通讯社引述伊朗革命卫队航空指挥官哈吉扎德的话说：“倘若我们面临威胁，我们作好了打击北约在土耳其反导体系的准备，而後攻击其他目标。”土耳其今年9月同意北约在该国部署导弹预警系统。路透