中国通胀及经济增速料继续回落--专家

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海11月28日电---中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌预计,通胀及经济增速均将继续回落,未来的宏观政策应更关注经济增长,并着力推进结构调整.
上海证券报周一援引他的话称,预计11月、12月居民消费价格指数(CPI)涨幅回落幅度将进一步扩大,明年通胀压力小于今年,同时经济增长将延续今年以来持续滑坡的趋势,实现增速平稳回落.
他指出,控制通胀不再是明年宏观经济政策的首要目标,但考虑到要推进价格改革、理顺价格机制、转变发展方式,还需允许物价有一定幅度的上涨.
对于2012年宏观经济态势,余斌认为,明年投资增长会出现明显下降,消费增长可能会出现一定幅度回升,出口增长也会出现较大幅度的下降.
他称,总体来看,明年的经济增长还会延续今年以来持续滑坡的趋势.中国经济已经进入高速增长後期,本轮经济增长速度的回调,并不是短期波动,而是预示着潜在增长率下降.
中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小,7月CPI涨幅则创37个月峰值的6.5%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 曾祥进
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。