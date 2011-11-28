香港《文汇报》：欧元区须经大震荡或能重焕生机

中国政府将进一步防控金融风险 对A股形成一定压制--瑞银
路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
11月28日
近日欧债危机再现恶化迹象,不但葡萄牙、匈牙利、比利时的主权债务评级相继被下调,连法国也被警告现有AAA主权信用评级存在下调可能,欧洲最大、最稳健的经济体德国拍卖长期国债也首次遭受冷遇.欧债危机引发的骨牌效应越滚越大,已呈现出向欧元区核心国家蔓延的态势,更大的冲击和震荡难以避免.
看来,只有经过大震荡、大冲击"疗法",欧元区各国才会警醒,真正认识到危机严重性,届时才可能彻底抛弃幻想.虽然政府、民众对紧缩方案面临抉择痛苦,也不能不达成共识服下这剂苦口良药,惟有这样,高负债、高赤字的"瘀血"才能清除,并通过遵守共同财政纪律,决心节衣缩食应对危机,让欧洲的经济逐步恢复元气.
欧盟成员国众多,各自有不同的利益计算,即使在救危大方向达成共识,但如何落实却迟迟未见有具体清晰的方案,导致债务危机愈演愈烈.而且危机拖得越久就越难解决,一向被市场视为优质资产的德国国债销情冷淡,就是市场对欧元区信心进一步动摇的反应,也对欧债危机恶化敲响警号.
欧洲高债务国的债务是由政治、经济的结构性矛盾所致,要摆脱目前的困难局面并不容易.欧洲长期奉行福利主义,政客为取得政权只能争相加大福利开支换取选票.国家现在陷于破产边缘,不得不削减公共开支,但这必然触及选民的利益,引起强烈抵触,因此高债务国政府在推动收缩削赤措施阻力重重,甚至放软手脚,不愿付出长期代价;另一方面,又认为欧盟及国际社会不会袖手旁观,对获得外援抱有幻想.因此不论在发行欧元区统一债券,抑或同意扩大EFSF援助方案上,德国政府的态度都相当谨慎.
欧债危机对于欧盟各国是一荣俱荣,一损俱损.欧盟的统一市场为德国等大国的经济发展提供了空间,获取巨大利益,德国应该作出更大的承担,维护欧元的稳定责无旁贷.对于债台高筑的国家也要限令其作出根本性的改革,否则,将被清除出欧元区,以免拖垮整个欧洲.
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路透北京2月6日 - 瑞银证券周一发布策略报告指出，中国金融监管加强是近期股市重要下行风险之一。预计未来一段时间里政府将延续去年以来股市、楼市、银行间、债市去杠杆的步伐，进一步防控金融风险，这将影响市场风险偏好，对A股形成一定的压制。短期对A股走势持谨慎看法。
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