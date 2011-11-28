百思买调整策略 成为美国假期购物季开局的大赢家之一

11月25日在北卡洛莱纳一家百思买店铺拍到的场景。 REUTERS/Chris Keane

* 百思买和梅西百货(Macy's)可能成为假期购物季的大赢家之一

* 总销售额估计增长16.4%--全美零售商联合会(NRF)

* Sears和Gap需要提高业绩--分析师

* 顾客对价格仍然非常敏感--顾问

* 亚马逊仍然主导网上零售业

路透纽约11月27日电---美国百思买(Best Buy)(BBY.N)公司在合适的时间,以合适的价格推出了合适的产品,这帮助其在美国假期购物季零售商创纪录的开局表现中,成为大赢家之一.

这家在2010年还上榜惨败企业名单的电器零售商,今年通过在感恩节午夜照常营业等策略吸引顾客.与去年不同的是,今年百思买的重点更多的集中在低价大屏幕电视和其他受欢迎的产品上.

"去年他们没有及时根据市场反应调整定价,今年其表现令人耳目一新,"Federated Clover投资顾问的资产管理经理Lawrence Creatura表示.

根据在线研究公司BIGreasearch为全美零售商联合会(NRF)进行的一项调查,顾客在周四至周日期间总消费可能达524亿美元,这创下纪录高位,并较上年增长了16.4%.

许多零售商在感恩节午夜甚至更早就开门迎客,因为一些年轻人更愿意熬夜抢购电子产品和玩具,而非在周五凌晨早起.

"消费者财力有限.如果你能成为首先赚得这些钱的零售商,就有可能在假期销售旺季取得更大成功."Creatura说.

除了百思买,分析师和投资者认为梅西百货(M.N)与沃尔玛(WMT.N)也开局不错.

"百思买的成功部分归功于其独有的诱人特价产品,比亚马逊(AMZN.O)的产品更加划算;而且还有仅面向到店消费的优惠措施,迫使消费者亲自上门."瑞士信贷分析师Gary Balter表示.

ComScore的数据显示,今年有5,000万美国消费者在黑色星期五(感恩节第二日,美国圣诞购物季开端)访问了网上零售网站,较上年同期增长35%.今年美国黑色星期五的网上零售额也跳涨了26%.

ComScore称,五大零售网站今年的访问量都较去年出现两位数的增长.其中亚马逊排名第一,其次是沃尔玛,然後是百思买、Target(TGT.N)和苹果(AAPL.O).

ComScore董事长Gian Fulgoni称,"亚马逊再次独占鳌头,其顾客访问量比其他零售商高出50%,其较上年的增长率也最高,".

"本购物季,亚马逊使出新旧各种策略,不遗馀力地进行促销,"WSL Strategic Retail执行长Wendy Liebmann谈及亚马逊通过纸质媒体、网络和宣传单进行促销时表示.

NRF副总裁Ellen Davis引用BIGresearch的调查数据周日表示,约有1.229亿美国人计划在黑色星期五之後的星期一(Cyber Monday)在线购物,较上年同期的1.069亿人有大幅增长.

**可能的输家**

而那些开门较晚,或者促销手段一成不变的零售商则无法打动消费者.

"办公用品零售商似乎是最清闲的店铺之一,因为它们开门较晚,引人注目的促销措施也比过去几年少."Balter指出.

零售商Gap(GPS.N)和Sears(SHLD.O)也"需要加油,"咨询公司Customer Growth Partners的总裁Craig Johnson称.他还表示,担心对这两家连锁店而言,一切已经太晚,因为"箭已离弦".

"我们对Sears的看法最为谨慎,由于其现金流状况不佳且竞争激烈."Balter表四.

假期购物旺季通常始于黑色星期五,并受到投资者的密切关注,因为消费支出占美国经济活动的大约70%.

全美零售商联合会预期,今年11-12月购物旺季的销售额将增长2.8%,不及去年增长5.2%的表现.

尽管开局强劲,但不少人仍怀疑,零售商能否维持本周末的销售势头.

"...在经历过几十年来最深重的衰退後,黑色星期五周末销售强劲固然令人欣慰,但我们刚刚打到季後赛的第二节."Johnson说.(完)