中国不必过于担忧经济增速放缓--专家

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月28日电---中国人民日报周一报导引述政府部门有关专家的话称,当前不要对经济增长减速过于恐慌,未来即使经济增速放缓,也会呈现出温和的态势,不大会出现三年前国际金融危机影响下的快速下跌.
国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成认为,如果现在因为担心经济增速下滑就改变稳健货币政策方向,放松流动性,一方面不利于巩固稳定物价、调控房价的成果,更重要的是不利于解决如经济结构不合理、发展方式粗放等长期问题的解决.
"不要因为对短期问题的过度关注而影响长期问题的解决,中国需要坚决推进改革和结构调整的步伐,这在一定程度上需要以经济增长的适度放缓为代价.而为了科学发展,这个代价是值得的."潘建成称.
此前公布的11月汇丰(HSBC)中国制造业采购经理人指数(PMI)预览创32个月低位,降至48,其中产出指数大跌至46.7.数据显示中国制造业活动再度大幅放缓.加剧市场对中国经济硬着陆的担忧.
潘建成认为,投资短期内不大可能出现大幅下跌;消费需求一直保持平稳增长;出口受欧债危机蔓延的影响,或许增幅会有下降,但不大会出现三年前那样大的冲击;当前就业形势也不错.即使四季度经济增速略低于9%,全年GDP也在9%以上.
他亦称,观察中国经济不仅要看到亟待解决的短期问题,更要看到经济结构不合理、发展方式粗放、居民收入增长与经济发展不同步等长期问题,应坚决推进改革和结构调整的步伐.
此外,报导还引述国务院发展研究中心副主任卢中原称,不必过于在意经济增速的放慢,这是中国调结构的最佳时机,中国面临新一轮技术革命和产业革命的机遇和挑战,加快结构调整的压力在进一步加大.
"只要增长质量、效益、协调性和可持续性提高,人民得到更多实惠,更加公平地分享发展成果,即使经济增速放慢,中国经济发展也可以说是成功的."卢中原称.
根据国务院发展研究中心课题组分析预测,如果加大改革力度,加快转变经济发展方式,培育新的增长动力,例如提高全要素生产率、加大人力资源投资形成新的人口红利等,未来5年平均经济增长速度仍会相当高,达到8%以上.
数据显示,中国三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。