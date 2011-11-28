中国小炼油厂称其能缓解“油荒”

路透青岛11月25日电（记者 白俊/陈爱珠）---石油行业人士称，中国的独立炼油厂若能获得更多原料供给，将是缓解频繁出现的“油荒”的关键。

国有炼油巨头称，近期出现的柴油荒应归咎于独立炼油厂。这些独立炼油厂因规模较小，被称作“茶壶”炼油厂。

中国柴油供应过去几个月一直比较紧张，政府10月9日调降汽油柴油价格後，这一状况加剧。国有炼油厂随後加大马力促进生产，并从海外进口，令柴油供应短缺近日得以缓解。

国有炼油厂曾表示，小炼油厂因无法忍受负利润率，已经减少或关闭作业。但一些独立炼油厂则表示，真正的问题是缺少原料供给。

一家与国有炼油厂无关联的小炼油厂的销售主管称：“我们并不是因亏损关闭工厂，而是因为缺乏原料供给。”

“在需求高且供应短缺之际，停止生产并非明智之举。”

由于原油进口由国有炼油厂紧紧控制，独立炼油厂多数以燃料油作为原料供给。燃料油是指原油蒸馏後留下的残余物。

山东一家独立炼油厂的负责人称，其工厂近期产出缩减至产能的30%，而年内迄今平均为60%左右。

他说：“我们受高成本和燃料油进口配额的双重限制。如果我们能使用原油，那情况就会好很多。”

为了获得原油供应，部分独立炼油厂已向国有炼油厂让渡他们的股权或控制权。有分析人士称，国有石油和化工企业已经收购了近四分之一的地方炼厂产能。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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