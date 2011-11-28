意大利总理加快财政紧缩步伐 IMF工作小组料到访

* 蒙蒂料在12月5日宣布预算举措

* 养老金、房产税和增值税问题或均包括在内

* IMF工作小组预计很快到达罗马

* 财政部将标售80亿欧元长期公债

路透罗马11月27日电---意大利总理蒙蒂在极力支撑该国紧张的公共财政之际,将迎来一周的考验,因预计国际货币基金组织(IMF)工作小组将到访罗马,同时市场压力的上升也可能令该国可能需要外部援助来解债务问题的燃眉之急.

蒙蒂料在12月5日公布举措,其中可能包括调整房产税、提高消费税和进一步上调退休年龄.但市场压力可能迫使其更迅速地采取行动.

一位知情消息人士表示,IMF和意大利之间的联系在最近几日更加频繁,因愈发担心德国反对欧洲央行承担更加重要的任务,可能会使意大利在需要时无法获得金融支持.

这位消息人士表示,以何种形式提供支持还不清楚,比如传统的备用安排或者预防性信贷额度,但若周一市场下跌可能促使行动加速.

IMF视察小组料在未来数日访问罗马,但具体日期尚未公布.

意大利新闻报一篇未注明消息来源的报导称,或会以4-5%的利率向意大利提供6,000亿欧元资金,期限为18个月.

报导表示,如此规模的救助将会超出IMF当前的能力,可能需要新发行特别提款权(SDR)或让欧洲央行参与进来.

IMF目前总放贷能力约为4,000亿欧元.

IMF拒绝评论任何可能提供金援的行动,一位罗马官方消息人士表示,他们没有看到来自意大利的救援请求.从12月至4月底该国将有逾1,850亿欧元的债务到期.

意大利借贷成本已重返危险水准,这导致前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的中间偏右政府垮台.意大利10年期公债收益率上周收盘高于7.3%.

目前意大利公债收益率已攀升至此前迫使希腊、爱尔兰和葡萄牙寻求国际援助的水平,定于周二标售的最多80亿欧元BTP债券将是一次重要考验.

意大利周五发行六个月期新债,得标利率达到欧元面世以来的高位6.5%.分析师称,该收益率水准长期内难以维系,必然会导致该国相当于国内生产总值(GDP)120%的债务规模失控.

意大利是欧元区第三大经济体,现有的援助机制无法容纳这麽大的规模,倘若其1.8万亿欧元的债务发生违约,恐导致可能摧毁欧元的银行和金融危机.

蒙蒂在本月稍早提出改革方案要点,承诺实施紧缩预算和刺激经济增长的改革,并遵守前总理贝鲁斯柯尼有关到2013年实现预算平衡的承诺.

但有更多迹象显示意大利长期停滞的经济可能正步入衰退,蒙蒂正面临尽快拿出政策细节的压力.

**压力**

目前为止的措施要点,大致与欧洲央行此前提供的方向一致,但并未与国际机构就IMF援助计画通常会附带的那类条件进行详细讨论.

加上放宽就业保护措施、将当地服务部门私有化及开放专业领域以容许更多竞争,意大利媒体估计可能会宣布最高达150亿欧元的额外预算措施.

调查显示其技术官僚政府受到普遍支持,这点或可让蒙蒂感到些许安慰;但是撙节措施带来的痛楚尚未强烈发酵,且调查也显示个别撙节措施的观感不一.

养老金方面,政府未来几周料提出已在规画中的提高退休年龄,及可能还有更广泛的改革.

蒙蒂可能再提出房屋税的提案.前总理贝鲁斯柯尼在2008年大选最後阶段的竞选承诺取消房屋税,估计每年让财政部少收35亿欧元.

其他衡量中的构想还包括提高目前为10%的酒吧和餐厅加值税.(完)