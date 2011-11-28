建行及农行本周初开董事会选举董事长 人选已无悬念--消息

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透香港11月28日电---两位熟悉情况的人士周一表示,中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和农业银行 (601288.SS)(1288.HK)将于周初召开董事会,以选举空缺一月之久的董事长之职.
消息人士称,因央行纪委书记王洪章和国家开发银行行长蒋超良已被决策层任命为上述两行的党委书记,顺利当选董事长无悬念.
"董事会选举的程序还是要走,公告这两天内就出."上述中的一位人士称.
建行和农行相关人士则表示不便评论.
此前,媒体已广泛报导,决策层已在相关会议上确定王洪章和蒋超良将分别出任建设银行和农业银行党委书记.
--记者 毕晓雯; 审校 王丰
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。