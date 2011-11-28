建行及农行本周初开董事会选举董事长 人选已无悬念--消息

路透香港11月28日电---两位熟悉情况的人士周一表示,中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)和农业银行 (601288.SS)(1288.HK)将于周初召开董事会,以选举空缺一月之久的董事长之职.

消息人士称,因央行纪委书记王洪章和国家开发银行行长蒋超良已被决策层任命为上述两行的党委书记,顺利当选董事长无悬念.

"董事会选举的程序还是要走,公告这两天内就出."上述中的一位人士称.

建行和农行相关人士则表示不便评论.

此前,媒体已广泛报导,决策层已在相关会议上确定王洪章和蒋超良将分别出任建设银行和农业银行党委书记.