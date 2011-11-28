诺西称"中国区裁员4,000人"消息不实

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透香港11月28日电---全球主要电信设备供应商--诺基亚西门子通信[NOKI.UL](NSN)近日否认了外界关于该公司中国区将裁员4,000人的报导,称该消息是"猜测和杜撰".
诺西大中国区在周末发给媒体的一份新闻稿中做出上述表示,但没有进一步说明中国区的重组计划.
上周,诺基亚西门子宣布,计划在2013年底前在全球裁减约1.7万个岗位.
"有关国家和地区的进一步消息,随着计划细节制定的完成,我们将适时公布."新闻稿称.
诺基亚西门子是诺基亚NOK1V.HE和西门子(SIEGn.DE)的合资企业.
--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。