诺西称"中国区裁员4,000人"消息不实

路透香港11月28日电---全球主要电信设备供应商--诺基亚西门子通信[NOKI.UL](NSN)近日否认了外界关于该公司中国区将裁员4,000人的报导,称该消息是"猜测和杜撰".

诺西大中国区在周末发给媒体的一份新闻稿中做出上述表示,但没有进一步说明中国区的重组计划.

上周,诺基亚西门子宣布,计划在2013年底前在全球裁减约1.7万个岗位.

"有关国家和地区的进一步消息,随着计划细节制定的完成,我们将适时公布."新闻稿称.

诺基亚西门子是诺基亚NOK1V.HE和西门子(SIEGn.DE)的合资企业.