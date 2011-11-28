热谈：中国外汇占款减少或成趋势 存准下调"窗口"渐行渐近

焦点：澳洲央行维持利率不变 对经济增长持乐观看法
路透悉尼2月7日 - 澳洲央行(RBA)周二在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。
* 外汇占款减少或成趋势
* 主因热钱流出,且人民币升值预期减弱
* 存准下调"窗口"渐行渐近
* 主流预期为农历新年之前会下调
作者 曹巍浩
路透北京11月28日电---欧债危机的"蝴蝶效应"引发热钱回流欧美,叠加人民币升值预期减弱,都意味着中国外汇占款减少或成趋势.被动投放基础货币的局面可望改观,并进而为央行打开存准下调"窗口"提供契机.
但对于开窗时点的预期,市场看法略有分歧.主流观点认为至少会在农历新年之前"落槌",但亦有谨慎声音指出,仍需观察外汇占款回落情况、以及年末财政存款等因素而定.
"当前最主要的就是看资本流入流出状况,如果(单月外汇占款)绝对增量持续两个月低于1,500亿元(人民币),存准率下调的可能性就在加大,"中银国际证券资深经济学家程漫江称.
她认为,综合目前欧美经济的情况来看,资金回流欧美的情况明年或延续;外汇占款回落的幅度会有多大,仍有待观察.
中国10月金融机构新增外汇占款下降近250亿元人民币,为近四年来首次下降.在外商直接投资和外贸顺差仍维持的情况下,显示资本流出中国的速度和规模增加.
上海一大型券商分析师表达得更为直白,"把存准率提起来就是为了对冲外汇占款,现在外汇占款开始趋势性下降,存准率也应该朝中性水平去减啊!现在的存准率无疑是太高了."
他预计年内央行就会采取行动."年内肯定出来,我自己觉得这个月就可以降,"他说.
今年前九个月,中国月均新增外汇占款约3,258亿元,较去年月均新增2,720亿元继续扩大,大量基础货币被动投放.央行为对冲流动性,自去年10月以来除了五次加息,还九次上调存准,每次0.5个百分点的升幅可帮助收回大约3,500亿元以上的流动性.
外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.
**中期外汇占款或趋势性减少**
已横行两年之久的欧债危机愈演愈烈,中国经济也持续放缓,导致全球范围内避险情绪升温.叠加人民币升值预期减弱,促使国际资本纷纷离开中国等新兴市场,回流到发达国家尤其是美元资产.这意味着,中期而言中国外汇占款有望呈现趋势性减少.
美元指数近期持续攀高并于上周一度逼近六周高位,兑欧元更是创下七周新高;美国指标公债收益率年初以来亦持续下行,皆为明证.
"国际金融市场动荡,(机构)投资动机不强,纷纷避险,"交通银行金融研究中心研究员鄂永健称,"中国国内顺差定会较前收窄.外汇占款会不会持续负增长还不好说,但其增速放缓肯定是已成趋势了."
据知情人士透露,11月上中旬中国外汇占款的流入情况仍不"给力";若按当前流入态势推算,全月增量至多也不会超过千亿量级.
欧洲央行(ECB)总裁月初称,欧元区可能在2011年馀下时间陷入"温和衰退";美联储也下修2012-13年的GDP预估,同时上调失业率估测.外围经济的惨烈可见一斑.
而中国10月出口增速降至年内除2月外最低,且汇丰11月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值重返萎缩区域,并创下32个月低位,也引发全球投资者对中国经济可能"硬着陆"的担忧.
内忧外困之下,决定着人民币短期大幅升值的空间已不大,这将帮助抑制热钱流入的激情."(人民币)目前是合理区间,明年不会大幅升值,"上海一大型银行外汇交易员表示.
不过外围市场当前对人民币的接受程度尚好.上周公布的最新路透调查结果显示,随着欧债危机的加深,投资者在过去两周愈发看空多数新兴亚洲货币,但略微增加对人民币的押注.
**下调存准"窗口"渐行渐近**
中国国内经济和通胀"双降",为货币政策定向宽松提供空间.而在外汇占款这扇基础货币投放之"门"渐渐闭合之时,市场坚信决策层会慢慢打开下调存准的另一扇"窗".
"下调存款准备金率?任何时候都有可能的,"北京一国有银行资深交易员称,"货币太紧,经济又不好,通胀也下去了,春节前肯定会发生的."
上周中国经济网援引央行杭州中心支行称,今年11月25日,全国20多家农村合作银行(其中浙江省6家)执行有区别的存款准备金率(现为16.5%)到期後,央行将对其恢复执行正常的存款准备金率水平(16%).
虽然央行称这一举措不能理解为下调其存款准备金率,但也足以让市场浮想联翩.路透对13位资深市场人士和经济学家的调查结果显示,近八成受访者预期将下调存准率,时点从"随时都可能发生"持续到"明年一季度"不等,但主流预期为农历新年之前.
"政策转向肯定是从降准开始,"一国有大行分析师称,"何时降?市场还没共识,有人说年内,有人说明年一季度,农历新年前会降是普遍的看法."
大型投行花旗在最近报告中就预计,2012年初财政存款的增加,将使得调降存准率很可能在农历新年之前进行;巴克莱资本则预计政策基调转向全面宽松可能还需数月时间,转折点可能出现在明年一季度.
仅有三位受访者称,形势尚有待明朗,仍需再观察一下.鄂永健就谨慎地表示,"假如外汇占款持续很低的话,肯定是要下调准备金率的.只是後期外汇占款等具体会是个什麽情况,不确定性还挺大."
也有熟悉政策讨论的分析师对路透称,央行在最近的政策激辩中占据了上风.鉴于央行对通胀的立场更为强硬,所以风险在于:市场对政策放松节奏的预期,恐怕远快于决策层的布局.
受经济基本面和资金面双双改善推动,中国基准10年国债中债登参考收益率从三季度初的4.10%左右,一路跳水至11月10日的约3.55%,但随後又小幅反弹至3.60%附近.市场人士表示,基本面对行情的推动早已充分体现,当前利率水平早已在透支政策放松的预期.
目前市场正拭目以待将于12月初召开的中央经济工作会议,为2012年的政策走向定调. (完)
--审校 乔艳红
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