中国热衷投资西方国家境况不佳的基础设施业--楼继伟

路透伦敦11月27日电---中国主权财富基金--中国投资公司(CIC)[CIC.UL]董事长兼执行长楼继伟在英国金融时报撰文称,中国热衷于投资西方国家,特别是英国境况不佳的基础设施业.

"目前欧美国家的基础设施急需更多投资,"楼继伟在文章中写道.

他称,过去中国在海外基础设施项目中仅满足于承包商的角色,现在该国的投资者认为需要投资、开发和运营这类项目.

楼继伟写道,"中投...目前热衷于与基金经理携手,或以股权投资者的身份参与英国基础设施领域中公共部门与私营机构的合作(PPP).这体现出了中国的决心."

"中投相信,这类以商业原则为导向的投资,会给所有人带来'双赢'的机会."

楼继伟提到,当地合作投资者需提供关于基础设施项目的本地信息,而政府必须鼓励国内企业发挥领导作用.

他提议为基础设施项目拟定PPP协议,这样政府就可以与当地或海外投资机构合作,共同分担风险且分享收益.

楼继伟说,基础设施的长期投资不足,并强调政府需要推行有利投资的政策,例如进行财政方面的调整、降低税率以及提供银行贴息贷款.

"这些措施将激发对设备制造业的需求、扩大就业并降低失业救济支出."(完)