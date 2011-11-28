普京接受总统候选人提名 指责西方资助其政敌

路透莫斯科11月27日电（记者 Gleb Bryanski/Thomas Grove）---俄罗斯总理普京周日接受俄执政党总统候选人提名，同时指责西方势力资助其政敌。

普京于2000-2008年担任俄罗斯总统，外界预测他在明年3月总统选举中获胜几无悬念。但民调显示，一周後的杜马选举中，他所领导的统一俄罗斯党政治主导地位或将削弱。

眼下俄执政党统一俄罗斯党支持率下滑，选择此时宣布提名普京为总统候选人，似乎意在为该党在12月4日国家杜马选举中增添信心。

普京说：“当然，我怀着感谢的心情接受这一提名。”他在莫斯科的一个体育场，面对一万余名高呼其名的支持者，接受了提名。电视台直播了这一景象。

普京还说，在杜马选举和总统大选前“一些外国代表召集他们资金支持的那些人，即所谓的赞助接受人，并指导他们、给他们布置任务以影响选举活动”。

他称，此类活动是“无用功”，因为民众不会接受外国势力资助的政客。普京将这些人比作圣经中背叛耶稣的犹大。

他还嘲讽欧美的经济问题，称外国政府“若把这些钱用于偿还债务、停止无效且代价高昂的经济政策，效果会更好。”

根据俄罗斯宪法，普京连任两届、每届四年的总统职务之後，必须离任。不过即使不当总统，他依然作为总理大权在握。而据现行宪法，总统任期每届变为六年，普京将可以再次连任两届总统职务到2024年。

普京担任总统职务期间，时常暗示西方国家资助其政敌。在他掌权的11年里，俄反对党的势力被明显弱化。

在评价相互的表现时，普京和他一手捧上总统宝座的梅德韦杰夫相互大加赞赏。

梅德韦杰夫称，对统一俄罗斯党的支持，将有助于提振普京在明年总统选举中的表现。

他对一群由社会名流和年轻人组成的听众表示：“我们在12月4日杜马选举中的成绩越好，明年3月总统选举获胜的可能性就越高。”

普京是俄罗斯最受欢迎政客，在苏联解体後成功阻止俄罗斯经济下滑而备受公众褒扬。不过，据民调机构勒瓦达（Levada）最新调查，过去一年他的支持率为67%，而2010年其支持率接近80%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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