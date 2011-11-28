版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 28日 星期一 12:26 BJT

AC米兰升至次席

周日意甲联赛一役中，伊布拉希莫维奇梅开二度，帮助AC米兰主场最终4-0大胜切沃。主队四球全在上半场攻入，其中席尔瓦和帕托分别贡献一球。AC米兰目前升至24分，与乌迪内斯积分相同，都落後领头羊尤文图斯一分。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐