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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 28日 星期一 12:23 BJT

总决赛费德勒六度折桂

周日在伦敦O2球场进行的ATP年终总决赛中，费德勒第六次捧起总决赛冠军奖杯。他在顶过了法国选手特松加的疯狂反击後，以6-3 6-7 6-3才得以折桂。这是30岁费德勒10年内第七次闯入总决赛的冠军争夺战，也是他第100次出战巡回赛决赛。路透

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