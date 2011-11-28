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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 28日 星期一 12:22 BJT

利物浦1-1战平曼城

利物浦周日在英超联赛一场焦点大战中，主场1-1与曼城握手言和。比赛第31分钟孔帕尼进球为曼城领先，两分钟後莱斯科特乌龙球让利物浦扳平比分。曼城目前积35分排名第一，领先曼联五分。利物浦目前以23分升至第六。图为莱斯科特乌龙球后利物浦球员庆贺。路透

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