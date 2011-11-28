机械"三基"产业十二五规划发布

路透上海11月26日电---中国工业和信息化部近日发布机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业"十二五"发展规划,拟用五年时间,形成若干年销售收入超100亿人民币的具国际竞争力的大型企业集团.

中国证券报周六报导称,规划明确十二五(2011-2015年)目标,拟将重大装备所需机械基础件配套能力提高到75%以上;基础制造工艺水平全面提升,高端大型及精密铸锻件基本满足国内需求;重大装备所需的基础材料配套水平大幅提升.

同时将显着提升机械基础件的可靠性、性能一致性和稳定性,产品使用寿命提高15-20%,突破一批关键基础件、基础制造工艺和基础材料的核心技术和产业化技术,形成一批研发和试验检测公共服务平台.

此外,将建立起与主机发展相协调、技术起点高、专业化、大批量的配套体系;形成若干年销售收入超过100亿的具有国际竞争力的大型企业集团,培育100家具有知名品牌的"专、精、特"企业,优化30个特色产业集聚区.

规划并明确,围绕重大装备和高端装备配套需求,重点发展11类机械基础件,包括高速、精密、重载轴承，超大型、高参数齿轮及传动装置,高压液压元件和大功率液力元件,智能、高频响气动元件等;6类基础制造工艺和2类基础材料.

工信部将加强产业政策引导充分发挥产业政策的引导作用,制定"三基"行业技术规范条件,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设.继续实施现行基础件财税支持政策,对研制国家鼓励发展的关键"三基"产品,落实关键零部件、原材料进口免税政策.(完)