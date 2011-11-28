机械"三基"产业十二五规划发布

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透上海11月26日电---中国工业和信息化部近日发布机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业"十二五"发展规划,拟用五年时间,形成若干年销售收入超100亿人民币的具国际竞争力的大型企业集团.
中国证券报周六报导称,规划明确十二五(2011-2015年)目标,拟将重大装备所需机械基础件配套能力提高到75%以上;基础制造工艺水平全面提升,高端大型及精密铸锻件基本满足国内需求;重大装备所需的基础材料配套水平大幅提升.
同时将显着提升机械基础件的可靠性、性能一致性和稳定性,产品使用寿命提高15-20%,突破一批关键基础件、基础制造工艺和基础材料的核心技术和产业化技术,形成一批研发和试验检测公共服务平台.
此外,将建立起与主机发展相协调、技术起点高、专业化、大批量的配套体系;形成若干年销售收入超过100亿的具有国际竞争力的大型企业集团,培育100家具有知名品牌的"专、精、特"企业,优化30个特色产业集聚区.
规划并明确,围绕重大装备和高端装备配套需求,重点发展11类机械基础件,包括高速、精密、重载轴承，超大型、高参数齿轮及传动装置,高压液压元件和大功率液力元件,智能、高频响气动元件等;6类基础制造工艺和2类基础材料.
工信部将加强产业政策引导充分发挥产业政策的引导作用,制定"三基"行业技术规范条件,提高行业准入门槛,遏制低水平重复建设.继续实施现行基础件财税支持政策,对研制国家鼓励发展的关键"三基"产品,落实关键零部件、原材料进口免税政策.(完)
--发稿 林高丽; 审校 曾祥进
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
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