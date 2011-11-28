厄瓜多尔洽商从中国贷款17亿美元

路透基多11月26日电---厄瓜多尔总统科雷亚（Rafael Correa）周六称，该国政府正在与中国洽商价值17亿美元贷款的事宜。这将进一步增加该国对中国的负债水平。

因为三年前曾出现的32亿美元全球债券违约行为，厄瓜多尔已经无法从债券市场融资，但是现在通过双边信贷协议满足了国家资金需求，其中多数资金来自中国。

6月，厄瓜多尔与中国签署了20亿美元信贷协议，10月从一家中资银行获得5.71亿美元贷款，所欠中国债务由此达到73亿美元左右，包括贷款和接受来自中国的石油销售预付款和能源项目融资。

科雷亚在每周的媒体讲话中称，目前正在与中国国家开发银行洽商另一笔价值17亿美元的信贷。

他说，“中国非常尊重厄瓜多尔政府，这正是他们向我们提供如此大量资金的原因。这只是开始，他们能够给予我们更多。我们必须加深这一关系。”

厄瓜多尔是石油输出国组织（OPEC）的成员国，经济增长更多依赖原油出口。近几年油价不断攀升，为科雷亚增加在医院、公路和学校方面的财政支出提供了条件。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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