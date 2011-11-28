厄瓜多尔洽商从中国贷款17亿美元

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透基多11月26日电---厄瓜多尔总统科雷亚（Rafael Correa）周六称，该国政府正在与中国洽商价值17亿美元贷款的事宜。这将进一步增加该国对中国的负债水平。
因为三年前曾出现的32亿美元全球债券违约行为，厄瓜多尔已经无法从债券市场融资，但是现在通过双边信贷协议满足了国家资金需求，其中多数资金来自中国。
6月，厄瓜多尔与中国签署了20亿美元信贷协议，10月从一家中资银行获得5.71亿美元贷款，所欠中国债务由此达到73亿美元左右，包括贷款和接受来自中国的石油销售预付款和能源项目融资。
科雷亚在每周的媒体讲话中称，目前正在与中国国家开发银行洽商另一笔价值17亿美元的信贷。
他说，“中国非常尊重厄瓜多尔政府，这正是他们向我们提供如此大量资金的原因。这只是开始，他们能够给予我们更多。我们必须加深这一关系。”
厄瓜多尔是石油输出国组织（OPEC）的成员国，经济增长更多依赖原油出口。近几年油价不断攀升，为科雷亚增加在医院、公路和学校方面的财政支出提供了条件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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