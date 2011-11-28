沃尔沃汽车CEO称其订单未见下降

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透法兰克福11月26日电---吉利子公司沃尔沃汽车首席执行官雅各比(Stefan Jacoby)在接受《欧洲汽车新闻》(Automotive News Europe)采访时表示，其未看到订单减少迹象。
雅各比说：“我们没有看到疲软的迹象，我们的订单已经排到了2012年初。”
雅各比表示，沃尔沃计划在2020年前招聘1万多名新员工，公司希望在此之前实现汽车年销量逾80万辆。
他表示，多数新工作岗位将会在中国。
2010年8月，吉利汽车控股有限公司(0175.HK)母公司从福特汽车公司(F.N)手中收购了沃尔沃。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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