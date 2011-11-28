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中国财经 | 2011年 11月 28日 星期一 13:31 BJT

沃尔沃汽车CEO称其订单未见下降

路透法兰克福11月26日电---吉利子公司沃尔沃汽车首席执行官雅各比(Stefan Jacoby)在接受《欧洲汽车新闻》(Automotive News Europe)采访时表示，其未看到订单减少迹象。

雅各比说：“我们没有看到疲软的迹象，我们的订单已经排到了2012年初。”

雅各比表示，沃尔沃计划在2020年前招聘1万多名新员工，公司希望在此之前实现汽车年销量逾80万辆。

他表示，多数新工作岗位将会在中国。

2010年8月，吉利汽车控股有限公司(0175.HK)母公司从福特汽车公司(F.N)手中收购了沃尔沃。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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