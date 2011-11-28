《阳歌专栏》中美贸易战或令光伏行业最受伤

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）

**中国启动对美可再生能源补贴调查**

中美两国就太阳能面板制造商补贴问题的贸易战持续升温，中国发起针对美国企业的反倾销调查，明显是对美国仍在进行的类似调查的报复。面对中美双方近日这场纠纷，业内主要企业纷纷宣布新一轮具体的和潜在的计划，意欲在西方和新兴市场建新的生产基地。这表明他们开始对中国占有的市场主导地位感到有些不安。

首先来看中国政府方面的最新情况，中国商务部日前对美国可再生能源扶持政策及补贴措施启动了贸易壁垒调查。这荒谬至极，我不愿加以评论。太阳能行业产能严重过剩，目前处于极不景气时期，大部分美国太阳能面板制造商今年被迫倒闭後，不再涉足这一领域。

出于相同的原因，中国可能实施的惩罚性关税，或许没太大影响，因可惩罚的美国企业已经所剩不多，而且中国到目前所建的太阳能发电站也不是很多。若无其他可涉及，这场纷争无疑多此一举，双方应该冷静下来，努力寻找都能接受的解决方案，而不是口无遮拦地相互施压。

与此同时，日本松下(6752.T)刚刚宣布，计划斥资逾5亿美元在马来西亚建新的太阳能面板生产基地。我不确定眼下世界是否需要新的大型太阳能面板厂。赛维LDKLDK.N和其他一些中国厂商近期表示，可能在中国以外建新厂，规避美国的惩罚性关税。再加上松下的计划，全行业明显对资源过多集中在中国感到担忧，希望开发其他市场，实施多元化生产。

上述举动或有助于化解这场危机，但北京和华盛顿方面也需展示更多诚意，通过合作消除分歧，避免贸易战对可替代能源行业的发展造成真正伤害。

一句话：中国启动对美可再生能源补贴调查，可能适得其反，无助于解决由此引发的日渐升温的贸易战。

**Gap锁定中国中产阶层**

美国服饰连锁零售商Gap(GPS.N)将目标客户锁定中国城市中产阶层，借助这一日益增长的年轻群体实现後来居上，看似是一步好棋。该公司高管上周晚些时候出席其香港首个店铺的开幕式时，透露了中国市场战略的细节。根据现场报导，Gap计划于当前财年在中国拥有15家店铺，到2012财年末将店铺总数增至45家。

实话实说，Gap进入中国有些晚。日本优衣库（Uniqlo）(9983.T)、思捷环球(0330.HK)和瑞典Hennes & Mauritz(HMb.ST)都已经进入中国数年之久。这些公司在中国都经营得非常好，城市年轻人群钟爱这些公司提供的时尚而且负担得起的服饰，周末店内人流如织。

我觉得Gap没理由会做得不好，特别是如果Gap能够准确定位产品组合，并通过市场营销活动树立老牌海外流行服饰的品牌形象。当然，这事说起来容易做起来难，因为近几年Gap在美国国内的影响力有所削弱，因品牌老化，以及更新并且更时尚的品牌如H&M市场份额上升。不过既然通用汽车(GM.N)能够通过别克这个在美国被认为是老古董的品牌驰骋中国，Gap没理由不能同样运用其多年的经验效仿通用，在未来10年内将中国培育成自己在全球最挣钱的市场之一。

一句话：尽管姗姗来迟，Gap仍可借助市场细分，锁定手头不够宽裕却想拥有时尚服饰的年轻人，把握成功良机。（完）

编译：侯雪苹/李富强 发稿：王凤昌

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