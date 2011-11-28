未来五年主推煤炭等四类码头建设--发改委专家

路透上海11月28日电---中国国家发改委综合运输研究所交通运输规划研究室主任罗萍周一表示,未来五年将完善煤炭、外贸进口原油、进口铁矿石和集装箱等主要货类运输系统港口布局,新建码头中将重点推进这四类码头的建设.

她在上海举办的国际干散货运输市场回顾论坛上指出,十二五期间(2011-2015年),中国将重点建设锦州港、唐山曹妃甸、天津港和黄骅港煤炭装船码头,规划新增北方煤炭装船港煤炭码头通过能力3.1亿吨.

她还表示,十二五期间规划新增大型原油码头和大型铁矿石码头的接卸能力分别达1亿吨和3.9亿吨,而通过新建和挖潜新增集装箱码头通过能力达5,800万标准箱(TEU).另外,中国还将新建大连等七个液化天然气(LNG)接收站.

不过她亦指出,国际金融危机的影响还在持续,而中国经济受资源和环境等因素的约束亦面临结构性调整,未来港航业尤其是集装箱港口业的高增长时代已结束,将来相当长时间内,港口业将转变发展方式,保持平稳增长.

她预计,未来相当长时间,中国港口货物吞吐量维持在10%以内,并由之前的内外贸共同推动逐步转向内贸推动为主.大宗散货趋于缓慢增长,而集装箱增速将明显放缓.

她说,由于中国仍需大量进口原材料,未来将出现新一轮重工业向沿海东移,沿海港口面临发展机遇.而因为石油加工产业并未布新点,所以未来的原油码头基本是就地扩能.

2010年中国货物总吞吐量达89.32亿吨,十一五期间年均增速达13%;其中包括煤、矿石、石油等在内的干散货吞吐量占比超过50%.

中国大陆港口货物吞吐量和集装箱吞吐量已连续八年位居世界第一,世界排名前20位的亿吨大港和集装箱大港中,中国港口分别占12个和9个,例如上海港(600018.SS),深圳港和天津港等.(完)

--发稿 林琦 审校 黄凯

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